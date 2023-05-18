Ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа в Турции устроят митинг - посол

ukru
13 марта, 19:26 • 50137 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105535 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108117 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108256 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102021 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96204 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110516 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131481 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171505 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202604 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 43937 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 38936 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 25357 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 47923 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 27328 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171504 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202603 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144240 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150733 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65910 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103733 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120746 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156419 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163286 просмотра
Актуальное
Ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа в Турции устроят митинг - посол

Ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа в Турции устроят митинг - посол

Киев • УНН

 • 1251290 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. К Дню борьбы за права крымскотатарского народа, который отмечается сегодня, 18 мая, посольство Украины в Турции совместно с Ассоциацией крымских татар устроят митинг, чтобы почтить память жертв геноцида. Также посольство подняло крымскотатарский флаг в этот день, проводит информационную работу с турецкими коллегами по этому вопросу, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге, передает УНН.

Цитата

"Это действительно трагедия, это преступление. Хорошо, что Украина признала этот геноцид. Мы сейчас проталкиваем эту тему в Турции, чтобы турецкая сторона была более открыта к этому преступлению и критике россии. В Турции это традиционная политика поддержки крымских татар", - сообщил Боднар.

Детали

Он отметил, что сегодня утром украинское посольство подняло крымскотатарский флаг.

"Отмечаем этот день также митингом, который пройдет вечером вместе с Ассоциацией крымских татар, с украинской общиной. Взаимодействуем с нашими коллегами с турецкой стороны... Мы проводим также информационную работу... об отношении Украины к этому событию, о чествовании памяти, и о судьбе крымских татар как в историческом контексте, так и в будущем, поскольку сегодня мы бок о бок воюем вместе с общим врагом. Те крымские татары, которые отдали свою жизнь за Украину, и те, кто ожидает освобождения, им надо серьезное отдельное внимание", - рассказал Боднар о работе посольства ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа.

Кроме этого, сегодня спикер Министерства иностранных дел Турции, посол Танжу Билгича выразил поддержку крымских татар, и подчеркнул, что его страна продолжит предпринимать шаги, чтобы "обеспечить их благополучие и безопасность на своей родине, сохраняя свою идентичность".

"79 лет назад крымскотатарские татары, коренной народ Крыма, были насильно изгнаны со своей родины и изгнаны в нечеловеческих условиях. Значительная часть наших родственников погибла в дороге или в ссылке. Наши родственники, которые продолжали отстаивать свои права без применения насилия, десятилетиями после ссылки 1944 года не могли вернуться на родину, на Крымский полуостров", - говорится в заявлении спикера.

Он также почтил память "крымскотатарских побратимов" и пожелал "милосердия" погибшим в трагических событиях.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях фото в особой вышиванке - с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы