Ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа в Турции устроят митинг - посол

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"Это действительно трагедия, это преступление. Хорошо, что Украина признала этот геноцид. Мы сейчас проталкиваем эту тему в Турции, чтобы турецкая сторона была более открыта к этому преступлению и критике россии. В Турции это традиционная политика поддержки крымских татар", - сообщил Боднар.

Детали

Он отметил, что сегодня утром украинское посольство подняло крымскотатарский флаг.

"Отмечаем этот день также митингом, который пройдет вечером вместе с Ассоциацией крымских татар, с украинской общиной. Взаимодействуем с нашими коллегами с турецкой стороны... Мы проводим также информационную работу... об отношении Украины к этому событию, о чествовании памяти, и о судьбе крымских татар как в историческом контексте, так и в будущем, поскольку сегодня мы бок о бок воюем вместе с общим врагом. Те крымские татары, которые отдали свою жизнь за Украину, и те, кто ожидает освобождения, им надо серьезное отдельное внимание", - рассказал Боднар о работе посольства ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа.

Кроме этого, сегодня спикер Министерства иностранных дел Турции, посол Танжу Билгича выразил поддержку крымских татар, и подчеркнул, что его страна продолжит предпринимать шаги, чтобы "обеспечить их благополучие и безопасность на своей родине, сохраняя свою идентичность".

"79 лет назад крымскотатарские татары, коренной народ Крыма, были насильно изгнаны со своей родины и изгнаны в нечеловеческих условиях. Значительная часть наших родственников погибла в дороге или в ссылке. Наши родственники, которые продолжали отстаивать свои права без применения насилия, десятилетиями после ссылки 1944 года не могли вернуться на родину, на Крымский полуостров", - говорится в заявлении спикера.

Он также почтил память "крымскотатарских побратимов" и пожелал "милосердия" погибшим в трагических событиях.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях фото в особой вышиванке - с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов.