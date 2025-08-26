$41.430.15
До 22 років включно: представник Кабміну уточнив вік чоловіків, яким тепер дозволено перетинати кордон

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Кабінет міністрів України дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно перетинати державний кордон. Це правило не поширюється на високопосадовців та їхніх заступників.

До 22 років включно: представник Кабміну уточнив вік чоловіків, яким тепер дозволено перетинати кордон

Чоловіки віком від 18 до 22 року включно зможуть безперешкодно перетинати держкордон України згідно з новими змінами у закон.

Передає УНН із посиланням на сторінку Тараса Мельничука, постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Деталі

Згідно з дописом Мельничук, було внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, згідно з якими громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року (22 включно) матимуть право безперешкодно перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану.

Передбачено, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 зазначених Правил.

Тобто поишюрється на:

  • членів Кабінету Міністрів України;
    • перших заступників та заступників міністрів;
      • керівників центральних органів виконавчої влади,
        • їх перших заступників та заступників,
          • Керівника Офісу Президента України та його заступників,
            • керівників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступників,
              • Голову СБУ, його першого заступника та заступників,
                • Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
                  • Голову та членів Рахункової палати,
                    • Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів,

                      А також Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо. 

                      Нагадаємо

                      Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.

                      Ігор Тележніков

                      СуспільствоПолітика
                      Рада національної безпеки і оборони України
                      Служба безпеки України
                      Верховна Рада України
                      Україна