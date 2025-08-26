До 22 років включно: представник Кабміну уточнив вік чоловіків, яким тепер дозволено перетинати кордон

Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД

Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД

Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД

Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД 26 серпня, 10:30 • 64765 перегляди