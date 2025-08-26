До 22 років включно: представник Кабміну уточнив вік чоловіків, яким тепер дозволено перетинати кордон
Київ • УНН
Кабінет міністрів України дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно перетинати державний кордон. Це правило не поширюється на високопосадовців та їхніх заступників.
Чоловіки віком від 18 до 22 року включно зможуть безперешкодно перетинати держкордон України згідно з новими змінами у закон.
Передає УНН із посиланням на сторінку Тараса Мельничука, постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.
Деталі
Згідно з дописом Мельничук, було внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, згідно з якими громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року (22 включно) матимуть право безперешкодно перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану.
Передбачено, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 зазначених Правил.
Тобто поишюрється на:
- членів Кабінету Міністрів України;
- перших заступників та заступників міністрів;
- керівників центральних органів виконавчої влади,
- їх перших заступників та заступників,
- Керівника Офісу Президента України та його заступників,
- керівників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступників,
- Голову СБУ, його першого заступника та заступників,
- Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
- Голову та членів Рахункової палати,
- Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів,
А також Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.
Нагадаємо
