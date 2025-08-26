До 22 лет включительно: представитель Кабмина уточнил возраст мужчин, которым теперь разрешено пересекать границу

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
17:12 • 26273 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 53008 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 38273 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 94861 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 129747 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 125005 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 53151 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 150730 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62303 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55986 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
72%
750мм
Популярные новости
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 102535 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД26 августа, 10:30 • 66813 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 71750 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 49683 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 30072 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 26269 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 30182 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 94853 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 124999 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 156252 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 2124 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 49819 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 102703 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 129734 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 58634 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Гривна
Евро
Доллар США
КАБ-500

До 22 лет включительно: представитель Кабмина уточнил возраст мужчин, которым теперь разрешено пересекать границу

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Кабинет министров Украины разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно пересекать государственную границу. Это правило не распространяется на высокопоставленных чиновников и их заместителей.

До 22 лет включительно: представитель Кабмина уточнил возраст мужчин, которым теперь разрешено пересекать границу

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины согласно новым изменениям в законе.

Передает УНН со ссылкой на страницу Тараса Мельничука, постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Детали

Согласно сообщению Мельничука, были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, согласно которым граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (22 включительно) будут иметь право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения.

Предусмотрено, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 указанных Правил.

То есть распространяется на:

  • членов Кабинета Министров Украины;
    • первых заместителей и заместителей министров;
      • руководителей центральных органов исполнительной власти,
        • их первых заместителей и заместителей,
          • Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей,
            • руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей,
              • Председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,
                • Председателя и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания,
                  • Председателя и членов Счетной палаты,
                    • Председателя и членов Центральной избирательной комиссии, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,

                      А также Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей, народных депутатов Украины и т.д.

                      Напомним

                      Кабинет министров принял постановление, которое позволяет мужчинам 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто уже за границей.

                      Игорь Тележников

                      ОбществоПолитика
                      Совет национальной безопасности и обороны Украины
                      Служба безопасности Украины
                      Верховная Рада
                      Украина