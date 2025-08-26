До 22 лет включительно: представитель Кабмина уточнил возраст мужчин, которым теперь разрешено пересекать границу
Киев • УНН
Кабинет министров Украины разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно пересекать государственную границу. Это правило не распространяется на высокопоставленных чиновников и их заместителей.
Передает УНН со ссылкой на страницу Тараса Мельничука, постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде.
Детали
Согласно сообщению Мельничука, были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, согласно которым граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (22 включительно) будут иметь право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения.
Предусмотрено, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 указанных Правил.
То есть распространяется на:
- членов Кабинета Министров Украины;
- первых заместителей и заместителей министров;
- руководителей центральных органов исполнительной власти,
- их первых заместителей и заместителей,
- Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей,
- руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей,
- Председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,
- Председателя и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания,
- Председателя и членов Счетной палаты,
- Председателя и членов Центральной избирательной комиссии, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,
А также Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей, народных депутатов Украины и т.д.
Напомним
Кабинет министров принял постановление, которое позволяет мужчинам 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто уже за границей.