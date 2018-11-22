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"Диктаторський" закон про адвокатуру хочуть прийняти за допомогою маніпуляцій - Лямець

"Диктаторський" закон про адвокатуру хочуть прийняти за допомогою маніпуляцій - Лямець

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Член Антикорупційного комітету парламенту Ігор Луценко повідомив, що влада збирається взяти під контроль інститут адвокатури в Україні. Але комітет вирішив, що створений для цього законопроект N9055 є корупційним. А значить, його проходження через сесійний зал Верховної Ради - під питанням. Про це в своєму блозі повідомив блогер і журналіст Сергій Лямець, передає УНН.

У четвер, 22 листопада, може відбутися екстрене засідання Комітету з питань правової політики і правосуддя. Україна може рушити за сценарієм диктатури, який тільки що спрацював у сусідній Туреччині.

Щось подібне планується в Україні. Створивши законопроект N9055, Адміністрація президента раптово зіткнулася з організованим опором 45 тисяч адвокатів. Ті заявили, що "реформа адвокатури" закріпить в Україні диктатуру. Адвокати зажадали розробити інший проект реформи. Але Адміністрація президента має намір проштовхнути саме свій варіант реформи.

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Для цього вона вдалася до маніпуляцій. Зокрема, в схемі взяли участь:

  • передвиборчі гасла Петра Порошенка
  • голосування в ручному Конституційному суді
  • підробка експертного висновку Ради Європи
  • підробка думки адвокатської громадськості.

Кінцевим етапом схеми має стати винесення в сесійну залу Верховної Ради проекту "реформи адвокатури". Її розробила Адміністрація президента, але проти неї виступила адвокатська спільнота з приблизно 45 000 чоловік. За їх словами, розроблений Адміністрацією президента законопроект призведе до різкого погіршення правосуддя в Україні.
Адвокатура залишилася останньою "нереформованої" галуззю.

Реформа адвокатури не відбулася з однієї простої причини. Проти неї різко виступили адвокати.

Законопроект про реформу адвокатури був внесений до парламенту як невідкладний в вересні 2018 року. Статус "невідкладний" означає, що він повинен потрапити на голосування в залі Верховної Ради протягом місяця.

Але адвокати з ходу розкритикували законопроект. Тут же відреагувала профільна асоціація адвокатів, яка об'єднує 45 тисяч адвокатів, з яких діючих близько 35-ти тисяч. Ще на етапі розробки законопроекту вона заявляла, що законопроект вкрай поганий.

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За словами адвокатів, після "реформи" Адміністрація президента зможе по суті позбавити будь-якого клієнта захисту.

Адвокати виявилися налаштовані по-бойовому і створили ініціативу "Stop 9055", в якій розповіли про прийдешні проблеми.

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