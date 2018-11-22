"Диктаторский" закон про адвокатуру хотят принять посредством манипуляций - Лямец
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Член Антикоррупционного комитета парламента Игорь Луценко сообщил, что власть собирается взять под контроль институт адвокатуры в Украине. Но комитет решил, что созданный для этого законопроект N9055 является коррупционным. А значит, его прохождение через сессионный зал Верховной Рады – под вопросом. Об этом в своем блоге сообщил блогер и журналист Сергей Лямец, передает УНН.
В четверг, 22 ноября, может состояться экстренное заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Украина может двинуться по сценарию диктатуры, который только что сработал в соседней Турции.
Нечто подобное планируется в Украине. Создав законопроект N9055, Администрация президента внезапно столкнулась с организованным сопротивлением 45 тысяч адвокатов. Те заявили, что "реформа адвокатуры" закрепит в Украине диктатуру. Адвокаты потребовали разработать другой проект реформы. Но Администрация президента намерена протолкнуть именно свой вариант реформы.
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Для этого она прибегла к манипуляциям. В частности, в схеме приняли участие:
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- предвыборные лозунги Петра Порошенко
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- голосование в ручном Конституционном суде
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- подделка экспертного заключения Совета Европы
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- подделка мнения адвокатской общественности.
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Конечным этапом схемы должно стать вынесение в сессионный зал Верховной Рады проекта "реформы адвокатуры". Ее разработала Администрация президента, но против нее выступило адвокатское сообщество из примерно 45 000 человек. По их словам, разработанный Администрацией президента законопроект приведет к резкому ухудшению правосудия в Украине.
Адвокатура осталась последней "нереформированной" отраслью.
Реформа адвокатуры не состоялась по одной простой причине. Против нее резко выступили адвокаты.
Законопроект о реформе адвокатуры был внесен в парламент как неотложный в сентябре 2018 года. Статус "неотложный" означает, что он должен попасть на голосование в зале Верховной Рады в течение месяца.
Но адвокаты с ходу раскритиковали законопроект. Тут же отреагировала профильная ассоциация адвокатов, объединяющая 45 тысяч адвокатов, из которых действующих порядка 35-ти тысяч. Еще на этапе разработки законопроекта она заявляла, что законопроект крайне плохой.
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По словам адвокатов, после "реформы" Администрация президента сможет по сути лишить любого клиента защиты.
Адвокаты оказались настроены по-боевому и создали инициативу "Stop 9055", в которой рассказали о грядущих проблемах.