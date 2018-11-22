"Диктаторский" закон про адвокатуру хотят принять посредством манипуляций - Лямец

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Член Антикоррупционного комитета парламента Игорь Луценко сообщил, что власть собирается взять под контроль институт адвокатуры в Украине. Но комитет решил, что созданный для этого законопроект N9055 является коррупционным. А значит, его прохождение через сессионный зал Верховной Рады – под вопросом. Об этом в своем блоге сообщил блогер и журналист Сергей Лямец, передает УНН.