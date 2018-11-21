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Совет Европы положительно оценила законопроект об адвокатуре

Совет Европы положительно оценила законопроект об адвокатуре

Киев  •  УНН

 • 16163 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Совет Европы предоставил положительное заключение по законопроекту № 9055 “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”. Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины, передает УНН.

“Законопроект является шагом вперед по сравнению с редакцией Закона „Об адвокатуре и адвокатской деятельности“, который действует с 2012 года, — говорится в заключении, подготовленном в рамках проекта Совета Европы „Поддержка внедрению судебной реформы в Украине“. Положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы по регулированию и защите профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больше, чем требуют стандарты, защиту адвокатов в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своего сообщества”, — говорится в сообщении.

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Наиболее положительные достижения законопроекта касаются расширения прав и гарантий адвокатов, что, среди прочего, включают:

  • участие адвокатов во всех следственных или процессуальных действиях, участие в которых имеет право принимать клиент;
  • беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицирован доступ ко всем государственным реестрам;
  • усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашением даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения.

Также, как отмечают эксперты Совета Европы, законопроект совершенствует структуру органов адвокатского самоуправления, определение конфликта интересов, расширяет формы осуществления адвокатской деятельности, балансирует подходы к дисциплинарной ответственности и уменьшает риски злоупотребления со стороны дисциплинарных органов.

В пресс-службе Президента также отмечают, что эксперты приветствуют положения законопроекта о доступе к профессии адвоката.

“Независимое и автоматизированное тестирование профессиональных знаний и навыков способно привести к уменьшению коррупционных рисков. Кроме того, отмена требования о том, что стажеры должны оплачивать стажировку, может обеспечить более справедливый доступ к адвокатской профессии”, - подчеркнули у Президента.

Напомним, 6 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”.

11 сентября Национальная ассоциация адвокатов Украины выдвинула требование обязательной оценки законопроекта № 9055 Венецианской комиссией. По мнению НААУ, внесенный проект закона содержит угрозы уничтожения институциональной гарантии независимости адвокатуры и возвращения государству полномочий по организации доступа к адвокатской профессии и осуществлению дисциплинарных процедур.

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