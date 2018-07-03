ФСБ не пускає захист до утримуваного в РФ українського адвоката Ігоря Кіяшка - НААУ

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 54751 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 111915 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103795 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 132210 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107292 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121162 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161508 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190168 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296141 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167336 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.3 м/с
83 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

25 березня, 18:59 • 20565 перегляди
НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

25 березня, 19:04 • 20873 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 14836 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 13466 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 14445 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 132210 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165791 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296141 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226158 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31809 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52550 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57199 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55428 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69645 перегляди
Актуальне
ФСБ не пускає захист до утримуваного в РФ українського адвоката Ігоря Кіяшка - НААУ

ФСБ не пускає захист до утримуваного в РФ українського адвоката Ігоря Кіяшка - НААУ

Київ • УНН

 • 16801 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Національна асоціація адвокатів України (НААУ) заявляє, що ФСБ Росії не допускає захист до обвинуваченого в шпигунстві українського адвоката Ігоря Кіяшка, якого було затримано у Нижньому Новгороді 10 квітня. Про це йдеться в заяві НААУ, передає УНН.

“Слідчі управління ФСБ Росії у Нижегородській області не допускають адвоката (Євгена Губіна) до здійснення захисту, а слідчі дії з громадянином України проводили у присутності адвоката за призначенням, від послуг якого Кіяшко відмовився”, — сказано в заяві НААУ.

Як зазначається, 25 червня Кіяшко звернувся по захист до Національної асоціації адвокатів України. Нагадаєм, українського адвоката, 42-річного уроженця міста Лубни Полтавської області Ігоря Кіяшка було затримано у Нижньому Новогороді у Росії 10 квітня 2018 року. Наступного дня, 11 квітня, ФСБ РФ звинуватила його у шпигунстві на користь України, а місцевий суд обрав запобіжний захід у вигляді утримування під вартою.

Сам Кіяшко всі звинувачення проти себе категорично відкидає.

19 червня для здійснення захисту Кіяшко уклав договір про правову допомогу з адвокатом Євгеном Губіним. У свою чергу, Губін звернувся до голови представництва НААУ в Росії Іллі Новікова та повідомив про те, що досі не може отримати доступ до документів з цієї справи і встановити контакти зі слідчим.

На думку Губіна, заступник начальника слідчого відділу обласного управління ФСБ навмисне вчиняє всі дії для того, щоб не допустити адвоката до здійснення захисту громадянина України в цій справі.

У НААУ наголосили, що докладатимуть всіх зусиль для забезпечення дотримання прав і гарантій українського адвоката Ігоря Кіяшка в рамках кримінального провадження в Росії і його захисту від несправедливих звинувачень.

Крім того, голова НААУ Лідія Ізовітова направила до Федеральної палати адвокатів РФ звернення з приводу необхідності усунути порушення прав захисника Губіна і здійснення ним адвокатської діяльності без перешкод з боку правоохоронних органів.

Нагадаємо, 5 червня у РФ суд виніс за звинуваченням у шпигунстві вирок українському журналісту Роману Сущенку, призначивши йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10