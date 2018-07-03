ФСБ не пускає захист до утримуваного в РФ українського адвоката Ігоря Кіяшка - НААУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Національна асоціація адвокатів України (НААУ) заявляє, що ФСБ Росії не допускає захист до обвинуваченого в шпигунстві українського адвоката Ігоря Кіяшка, якого було затримано у Нижньому Новгороді 10 квітня. Про це йдеться в заяві НААУ, передає УНН.
“Слідчі управління ФСБ Росії у Нижегородській області не допускають адвоката (Євгена Губіна) до здійснення захисту, а слідчі дії з громадянином України проводили у присутності адвоката за призначенням, від послуг якого Кіяшко відмовився”, — сказано в заяві НААУ.
Як зазначається, 25 червня Кіяшко звернувся по захист до Національної асоціації адвокатів України. Нагадаєм, українського адвоката, 42-річного уроженця міста Лубни Полтавської області Ігоря Кіяшка було затримано у Нижньому Новогороді у Росії 10 квітня 2018 року. Наступного дня, 11 квітня, ФСБ РФ звинуватила його у шпигунстві на користь України, а місцевий суд обрав запобіжний захід у вигляді утримування під вартою.
Сам Кіяшко всі звинувачення проти себе категорично відкидає.
19 червня для здійснення захисту Кіяшко уклав договір про правову допомогу з адвокатом Євгеном Губіним. У свою чергу, Губін звернувся до голови представництва НААУ в Росії Іллі Новікова та повідомив про те, що досі не може отримати доступ до документів з цієї справи і встановити контакти зі слідчим.
На думку Губіна, заступник начальника слідчого відділу обласного управління ФСБ навмисне вчиняє всі дії для того, щоб не допустити адвоката до здійснення захисту громадянина України в цій справі.
У НААУ наголосили, що докладатимуть всіх зусиль для забезпечення дотримання прав і гарантій українського адвоката Ігоря Кіяшка в рамках кримінального провадження в Росії і його захисту від несправедливих звинувачень.
Крім того, голова НААУ Лідія Ізовітова направила до Федеральної палати адвокатів РФ звернення з приводу необхідності усунути порушення прав захисника Губіна і здійснення ним адвокатської діяльності без перешкод з боку правоохоронних органів.
Нагадаємо, 5 червня у РФ суд виніс за звинуваченням у шпигунстві вирок українському журналісту Роману Сущенку, призначивши йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.