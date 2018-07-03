ФСБ не пускает защиту к удерживаемому в РФ украинскому адвокату Игорю Кияшко - НААУ

“Следователи управления ФСБ России в Нижегородской области не допускают адвоката (Евгения Губина) к осуществлению защиты, а следственные действия с гражданином Украины проводили в присутствии адвоката по назначению, от услуг которого Кияшко отказался”, — говорится в заявлении НААУ.

Как отмечается, 25 июня Кияшко обратился за защитой к Национальной ассоциации адвокатов Украины. Напомним, украинского адвоката, 42-летнего уроженца города Лубны Полтавской области Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде в России 10 апреля 2018 года. На следующий день, 11 апреля, ФСБ РФ обвинила его в шпионаже в пользу Украины, а местный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Кияшко все обвинения против себя категорически отвергает.

19 июня для осуществления защиты Кияшко заключил договор о правовой помощи с адвокатом Евгением Губиным. В свою очередь, Губин обратился к главе представительства НААУ в России Илье Новикову и сообщил о том, что до сих пор не может получить доступ к документам по этому делу и установить контакты со следователем.

По мнению Губина, заместитель начальника следственного отдела областного управления ФСБ умышленно совершает все действия для того, чтобы не допустить адвоката к осуществлению защиты гражданина Украины в этом деле.

В НААУ отметили, что будут прилагать все усилия для обеспечения соблюдения прав и гарантий украинского адвоката Игоря Кияшко в рамках уголовного производства в России и его защиты от несправедливых обвинений.

Кроме того, председатель НААУ Лидия Изовитова направила в Федеральную палату адвокатов РФ обращение по поводу необходимости устранить нарушения прав защитника Губина и осуществление им адвокатской деятельности без препятствий со стороны правоохранительных органов.

Напомним, 5 июня в РФ суд вынес по обвинению в шпионаже приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.