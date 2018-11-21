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Рада Європи схвально оцінила законопроект про адвокатуру

Рада Європи схвально оцінила законопроект про адвокатуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рада Європи надала позитивний Висновок щодо законопроекту № 9055 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Про це повідомила прес-служба Президента України, передає УНН.

“Законопроект є кроком уперед у порівнянні з редакцією Закону „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“, що діє з 2012 року, — йдеться у Висновку, підготовленому у рамках проекту Ради Європи „Підтримка впровадженню судової реформи в Україні“. Положення цього Законопроекту в цілому відповідають стандартам Ради Європи щодо регулювання та захисту професії адвоката, а за окремими напрямами забезпечують навіть більший, аніж вимагають стандарти, захист адвокатів у здійсненні ними своїх професійних обов’язків, у саморегулюванні та самоврядуванні своєї спільноти”, — йдеться у повідомленні.

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Найбільш позитивні досягнення законопроекту стосуються розширення прав і гарантій адвокатів, що, серед іншого, включають:

  • участь адвокатів у всіх слідчих чи процесуальних діях, участь у яких має право брати клієнт;
  • безперешкодний доступ до приміщень суду, прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів; ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів;
  • посилення захисту інформації в рамках адвокатської таємниці, включно з нерозголошенням навіть за наявності дозволу клієнта, а також використання будь-яких технічних засобів без спеціального дозволу.

Також, як зазначають експерти Ради Європи, законопроект вдосконалює структуру органів адвокатського самоврядування, визначення конфлікту інтересів, розширює форми здійснення адвокатської діяльності, збалансовує підходи до дисциплінарної відповідальності та зменшує ризики зловживання з боку дисциплінарних органів.

У прес-службі Президента також зазначають, що експерти вітають положення Законопроекту щодо доступу до професії адвоката.

“Незалежне та автоматизоване тестування професійних знань і навичок спроможне призвести до зменшення корупційних ризиків. Крім того, скасування вимоги про те, що стажери мають оплачувати своє стажування, може забезпечити більш справедливий доступ до адвокатської професії”, — підкреслили у Президента.

Нагадаємо, 6 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Раді законопроект “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

11 вересня Національна асоціація адвокатів України висунула вимогу щодо обов’язкової оцінки законопроекту № 9055 Венеціанською комісією. На думку НААУ, внесений проект закону містить загрози знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури і повернення державі повноважень з організації доступу до адвокатської професії та здійснення дисциплінарних процедур.

Українські Національні Новини

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