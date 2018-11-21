Рада Європи схвально оцінила законопроект про адвокатуру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рада Європи надала позитивний Висновок щодо законопроекту № 9055 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Про це повідомила прес-служба Президента України, передає УНН.
“Законопроект є кроком уперед у порівнянні з редакцією Закону „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“, що діє з 2012 року, — йдеться у Висновку, підготовленому у рамках проекту Ради Європи „Підтримка впровадженню судової реформи в Україні“. Положення цього Законопроекту в цілому відповідають стандартам Ради Європи щодо регулювання та захисту професії адвоката, а за окремими напрямами забезпечують навіть більший, аніж вимагають стандарти, захист адвокатів у здійсненні ними своїх професійних обов’язків, у саморегулюванні та самоврядуванні своєї спільноти”, — йдеться у повідомленні.
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Найбільш позитивні досягнення законопроекту стосуються розширення прав і гарантій адвокатів, що, серед іншого, включають:
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- участь адвокатів у всіх слідчих чи процесуальних діях, участь у яких має право брати клієнт;
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- безперешкодний доступ до приміщень суду, прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів; ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів;
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- посилення захисту інформації в рамках адвокатської таємниці, включно з нерозголошенням навіть за наявності дозволу клієнта, а також використання будь-яких технічних засобів без спеціального дозволу.
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Також, як зазначають експерти Ради Європи, законопроект вдосконалює структуру органів адвокатського самоврядування, визначення конфлікту інтересів, розширює форми здійснення адвокатської діяльності, збалансовує підходи до дисциплінарної відповідальності та зменшує ризики зловживання з боку дисциплінарних органів.
У прес-службі Президента також зазначають, що експерти вітають положення Законопроекту щодо доступу до професії адвоката.
“Незалежне та автоматизоване тестування професійних знань і навичок спроможне призвести до зменшення корупційних ризиків. Крім того, скасування вимоги про те, що стажери мають оплачувати своє стажування, може забезпечити більш справедливий доступ до адвокатської професії”, — підкреслили у Президента.
Нагадаємо, 6 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Раді законопроект “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.
11 вересня Національна асоціація адвокатів України висунула вимогу щодо обов’язкової оцінки законопроекту № 9055 Венеціанською комісією. На думку НААУ, внесений проект закону містить загрози знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури і повернення державі повноважень з організації доступу до адвокатської професії та здійснення дисциплінарних процедур.