"Дідько, так, це відбудеться": Тайсон підтвердив бій проти Мейвезера

09:35 • 1204 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 3124 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 7174 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 21142 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 38879 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34548 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34685 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61910 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85906 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 66649 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акцентиVideo14 лютого, 00:46 • 5974 перегляди
Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian14 лютого, 01:20 • 5506 перегляди
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 6416 перегляди
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський14 лютого, 03:08 • 4726 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом04:17 • 4112 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61910 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85906 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 58752 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 77131 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 118329 перегляди
"Дідько, так, це відбудеться": Тайсон підтвердив бій проти Мейвезера

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Легендарний боксер Майк Тайсон, якому у червні виповниться 60 років, заявив про готовність провести поєдинок проти Флойда Мейвезера-молодшого. Тайсон стверджує, що схуд і почувається неймовірно фізично.

"Дідько, так, це відбудеться": Тайсон підтвердив бій проти Мейвезера

Легендарний боксер Майк Тайсон готується провести поєдинок проти Флойда Мейвезера-молодшого. Про це Тайсон заявив виданню TMZ, передає УНН.

Деталі

"Чи відбудеться бій проти Флойда? Дідько, так, це відбудеться. Думаєте, що я відмовлюся? Я займався своїми справами. Флойд кинув мені виклик", - сказав Тайсон.

Тайсон, якому у червні виповниться 60 років, додав, що він не лише схуд, але й почувається неймовірно фізично.

Доповнення

У минулому році ЗМІ повідомляли, що Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший, який молодший на 11 років за Тайсона, проведуть бій на початку 2026 року.

У листопаді 2024 Тайсон провів поєдинок проти блогера Джейка Пола. Боксерський поєдинок тривав 8 раундів. "Залізний Майк" програв за очками. За цей боксерський івент Тайсон отримав 20 мільйонів доларів.

Павло Башинський

