"Дідько, так, це відбудеться": Тайсон підтвердив бій проти Мейвезера
Київ • УНН
Легендарний боксер Майк Тайсон, якому у червні виповниться 60 років, заявив про готовність провести поєдинок проти Флойда Мейвезера-молодшого. Тайсон стверджує, що схуд і почувається неймовірно фізично.
Легендарний боксер Майк Тайсон готується провести поєдинок проти Флойда Мейвезера-молодшого. Про це Тайсон заявив виданню TMZ, передає УНН.
Деталі
"Чи відбудеться бій проти Флойда? Дідько, так, це відбудеться. Думаєте, що я відмовлюся? Я займався своїми справами. Флойд кинув мені виклик", - сказав Тайсон.
Тайсон, якому у червні виповниться 60 років, додав, що він не лише схуд, але й почувається неймовірно фізично.
Доповнення
У минулому році ЗМІ повідомляли, що Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший, який молодший на 11 років за Тайсона, проведуть бій на початку 2026 року.
У листопаді 2024 Тайсон провів поєдинок проти блогера Джейка Пола. Боксерський поєдинок тривав 8 раундів. "Залізний Майк" програв за очками. За цей боксерський івент Тайсон отримав 20 мільйонів доларів.