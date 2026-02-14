"Черт, да, это произойдет": Тайсон подтвердил бой против Мейвезера
Киев • УНН
Легендарный боксер Майк Тайсон, которому в июне исполнится 60 лет, заявил о готовности провести поединок против Флойда Мейвезера-младшего. Тайсон утверждает, что похудел и чувствует себя невероятно физически.
Легендарный боксер Майк Тайсон готовится провести поединок против Флойда Мейвезера-младшего. Об этом Тайсон заявил изданию TMZ, передает УНН.
Детали
"Состоится ли бой против Флойда? Черт, да, это произойдет. Думаете, что я откажусь? Я занимался своими делами. Флойд бросил мне вызов", - сказал Тайсон.
Тайсон, которому в июне исполнится 60 лет, добавил, что он не только похудел, но и чувствует себя невероятно физически.
Дополнение
В прошлом году СМИ сообщали, что Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший, который моложе Тайсона на 11 лет, проведут бой в начале 2026 года.
В ноябре 2024 года Тайсон провел поединок против блогера Джейка Пола. Боксерский поединок длился 8 раундов. "Железный Майк" проиграл по очкам. За этот боксерский ивент Тайсон получил 20 миллионов долларов.