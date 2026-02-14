"Черт, да, это произойдет": Тайсон подтвердил бой против Мейвезера

$42.990.00
51.030.00
ukenru
09:35 • 1568 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 3834 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 7762 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 21422 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 39084 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 34619 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 34748 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 62081 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 86318 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 67128 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов: главные акцентыVideo14 февраля, 00:46 • 6150 просмотра
Трамп отправил крупнейший в мире авианосец на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран - The Guardian14 февраля, 01:20 • 5688 просмотра
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал14 февраля, 01:57 • 6598 просмотра
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 4900 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 4292 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 62075 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 86312 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 58866 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 77230 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 118410 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Канада
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 1024 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 10592 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14084 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 36382 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36148 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

"Черт, да, это произойдет": Тайсон подтвердил бой против Мейвезера

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Легендарный боксер Майк Тайсон, которому в июне исполнится 60 лет, заявил о готовности провести поединок против Флойда Мейвезера-младшего. Тайсон утверждает, что похудел и чувствует себя невероятно физически.

"Черт, да, это произойдет": Тайсон подтвердил бой против Мейвезера

Легендарный боксер Майк Тайсон готовится провести поединок против Флойда Мейвезера-младшего. Об этом Тайсон заявил изданию TMZ, передает УНН.

Детали

"Состоится ли бой против Флойда? Черт, да, это произойдет. Думаете, что я откажусь? Я занимался своими делами. Флойд бросил мне вызов", - сказал Тайсон.

Тайсон, которому в июне исполнится 60 лет, добавил, что он не только похудел, но и чувствует себя невероятно физически.

Дополнение

В прошлом году СМИ сообщали, что Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший, который моложе Тайсона на 11 лет, проведут бой в начале 2026 года.

В ноябре 2024 года Тайсон провел поединок против блогера Джейка Пола. Боксерский поединок длился 8 раундов. "Железный Майк" проиграл по очкам. За этот боксерский ивент Тайсон получил 20 миллионов долларов.

Павел Башинский

Спорт
Блогеры