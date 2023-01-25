Держдеп США про корупційні скандали: зв'язку з допомогою не прослідковується, рішучість Зеленського вітається

Деталі

Речнику Держдепу поставили запитання про відставку заступника міністра оборони України, чи є зв'язок з допомогою США.

"Ми завжди забезпечуємо суворий контроль та підзвітність. На даний момент нам точно не відомо, що будь-яка допомога США була залучена до звинувачень, про які ми чули від наших українських партнерів", - сказав Нед Прайс.

Його також запитали щодо відставок українських чиновників і чи стежать США, що вся надана допомога та мільярди доларів надходять потрібним людям. Прайс вказав, що США "надзвичайно серйозно" ставляться "до нашої відповідальності щодо забезпечення належного нагляду за всіма формами допомоги США, яку ми надаємо Україні. Ми активно взаємодіємо із урядом України для забезпечення підзвітності".

"Щодо дій, про які ми чули від наших українських партнерів останніми годинами, то це пов'язано з бажанням, яке ми дуже чітко чули від народу України протягом багатьох років, починаючи з 2014 року; це, безумовно, було ключовим елементом платформи президента Зеленського, коли він балотувався на свою нинішню посаду у 2019 році. Український народ дуже чітко заявив про своє прагнення хорошого управління та прозорості.

І в цьому випадку ми вітаємо швидкі та рішучі дії президента Зеленського, а також пильність українського громадянського суспільства та ЗМІ щодо протидії корупції, забезпечення ефективного моніторингу та підзвітності державних закупівель, а також притягнення до відповідальності осіб, які користуються суспільною довірою, коли вони не виконують покладених на них зобов'язання та обов'язки.

Так само, як народ України хоче бачити хороше управління, хоче бачити боротьбу з корупцією, хоче бачити верховенство закону, ми підтримуємо все це, а також прихильність України до прозорості та підзвітності, і ми бачили приклад цього в останні години. Ми продовжимо підтримувати Україну, оскільки вона працює над реалізацією цих важливих антикорупційних реформ", - наголосмив речник Держдепу.

Доповнення

За один день, 24 січня, в Україні у відставку відправилися чотири заступники міністрів, 5 голів ОВА, заступник Генпрокурора, а також заступник керівника ОП. Деякі відставки супроводжувалися скандалами.

Перед цим на тлі корупційного скандалу звільнили заступника міністра з Мінрегіону Василя Лозинського. Його підозрюють у справі про хабар на 400 тис. дол. Йому обрали запобіжний захід.