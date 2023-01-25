Госдеп США о коррупционных скандалах: связи с помощью не прослеживается, решительность Зеленского приветствуется

Детали

Спикеру Госдепа задали вопрос об отставке заместителя министра обороны Украины, есть ли связь с помощью США.

"Мы всегда обеспечиваем строгий контроль и подотчетность. На данный момент нам точно не известно, что какая-либо помощь США была вовлечена в обвинения, о которых мы слышали от наших украинских партнеров", - сказал Нед Прайс.

Его также спросили об отставках украинских чиновников и следят ли США, что вся предоставленная помощь и миллиарды долларов поступают нужным людям. Прайс указал, что США "чрезвычайно серьезно" относятся "к нашей ответственности по обеспечению надлежащего надзора за всеми формами помощи США, которую мы предоставляем Украине. Мы активно взаимодействуем с правительством Украины для обеспечения подотчетности".

"Что касается действий, о которых мы слышали от наших украинских партнеров в последние часы, то это связано с желанием, которое мы очень четко слышали от народа Украины в течение многих лет, начиная с 2014 года; это, безусловно, было ключевым элементом платформы президента Зеленского, когда он баллотировался на свою нынешнюю должность в 2019 году. Украинский народ очень четко заявил о своем стремлении к хорошему управлению и прозрачности.

И в этом случае мы приветствуем быстрые и решительные действия президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ по противодействию коррупции, обеспечению эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также привлечению к ответственности лиц, пользующихся общественным доверием, когда они не выполняют возложенных на них обязательств и обязанностей.

Так же, как народ Украины хочет видеть хорошее управление, хочет видеть борьбу с коррупцией, хочет видеть верховенство закона, мы поддерживаем все это, а также приверженность Украины к прозрачности и подотчетности, и мы видели пример этого в последние часы. Мы продолжим поддерживать Украину, поскольку она работает над реализацией этих важных антикоррупционных реформ", - подчеркнул представитель Госдепа.

Дополнение

За один день, 24 января, в Украине в отставку отправились четыре заместителя министров, 5 глав ОГА, заместитель Генпрокурора, а также заместитель руководителя ОП. Некоторые отставки сопровождались скандалами.

Перед этим на фоне коррупционного скандала уволили заместителя министра из Минрегиона Василия Лозинского. Его подозревают по делу о взятке на 400 тыс. долл. Ему избрали меру пресечения.