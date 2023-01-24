Скандальний хабар: суд відправив ексзаступника міністра Лозинського під цілодобовий домашній арешт

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Прокурор САП просив взяти Лозинського під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Проте суддя вирішив обрати для ексзаступника міністра запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 березня 2023 року.

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На Лозинського також були покладені наступні обо'язки: прибувати на виклики до слідчого і суд, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками з приводу обставин кримінального провдаження, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо

Детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Уряд звільнив Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад.