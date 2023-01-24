Скандальная взятка: суд отправил экс-заместителя министра Лозинского под круглосуточный домашний арест

Детали

Прокурор САП просил взять Лозинского под стражу с возможностью внесения залога в 50 млн грн.

Однако судья решил избрать для экс-заместителя министра меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 марта 2023 года.

Добавим

На Лозинского также были возложены следующие обязанности: прибывать на вызовы к следователю и в суд, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по поводу обстоятельств уголовного дела, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним

Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Правительство уволило Лозинского с должности заместителя министра развития громад.