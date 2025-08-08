Державі потрібні передусім інженери і агрономи, вступники віддають перевагу менеджменту - Міносвіти

Наразі найбільше ринок праці перенасичений на спеціальності менеджмент. Натомість держава в першу чергу потребує інженерів, агрономів і медиків, сказав під час брифінгу заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький, пише УНН.

На пріоритетні спеціальності для держави – інженерія, електрична інженерія, агрономія – передбачено понад 2 тисячі місць державного замовлення та нижчий прохідний бал. На ті спеціальності, де ринок праці перенасичено, наразі бюджетних місць дуже мало та вищий прохідний бал. До прикладу, на менеджмент на всю країну – 300 державних місць, на маркетинг – 500 місць, на право 750 місць

Він також додав, що по заявах вступників на першому місці знаходиться факультет менеджменту.

За цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці. Але в першій десятці у виборі абітурієнтів і інженерія, і освіта, і психологія, і медицина — напрямки, які ми як держава підтримуємо через держзамовлення й грантові інструменти