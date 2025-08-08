$41.460.15
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 28711 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 21814 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20298 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 34698 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20152 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45648 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51352 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28742 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97159 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Державі потрібні передусім інженери і агрономи, вступники віддають перевагу менеджменту - Міносвіти

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив про перенасичення ринку праці менеджерами. Держава потребує інженерів, агрономів та медиків, пропонуючи на ці спеціальності більше бюджетних місць.

Державі потрібні передусім інженери і агрономи, вступники віддають перевагу менеджменту - Міносвіти

Наразі найбільше ринок праці перенасичений на спеціальності менеджмент. Натомість держава в першу чергу потребує інженерів, агрономів і медиків, сказав під час брифінгу заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький, пише УНН.

Деталі

На пріоритетні спеціальності для держави – інженерія, електрична інженерія, агрономія – передбачено понад 2 тисячі місць державного замовлення та нижчий прохідний бал. На ті спеціальності, де ринок праці перенасичено, наразі бюджетних місць дуже мало та вищий прохідний бал. До прикладу, на менеджмент на всю країну – 300 державних місць, на маркетинг – 500 місць, на право 750 місць

- повідомив Вінницький.

Він також додав, що по заявах вступників на першому місці знаходиться факультет менеджменту.

За цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці. Але в першій десятці у виборі абітурієнтів і інженерія, і освіта, і психологія, і медицина — напрямки, які ми як держава підтримуємо через держзамовлення й грантові інструменти

- зазначив Винницький.

Доповнення

МОН очікує, що близько 30 тисяч контрактників отримають освітні гранти. Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації, з них 65 493 на бюджет та 110 883 на контракт.

Павло Зінченко

СуспільствоОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Україна