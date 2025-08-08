Государству нужны прежде всего инженеры и агрономы, абитуриенты предпочитают менеджмент - Минобразования

В настоящее время рынок труда наиболее перенасыщен специальностями менеджмента. В то же время государство в первую очередь нуждается в инженерах, агрономах и медиках, сказал во время брифинга заместитель министра образования по высшему образованию и образованию взрослых Михаил Винницкий, пишет УНН.

На приоритетные для государства специальности – инженерия, электроинженерия, агрономия – предусмотрено более 2 тысяч мест государственного заказа и более низкий проходной балл. На те специальности, где рынок труда перенасыщен, сейчас бюджетных мест очень мало и более высокий проходной балл. Например, на менеджмент по всей стране – 300 государственных мест, на маркетинг – 500 мест, на право – 750 мест - сообщил Винницкий.

Он также добавил, что по заявлениям абитуриентов на первом месте находится факультет менеджмента.

По этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда. Но в первой десятке в выборе абитуриентов и инженерия, и образование, и психология, и медицина — направления, которые мы как государство поддерживаем через госзаказ и грантовые инструменты - отметил Винницкий.

МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 абитуриентов получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.