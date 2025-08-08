Государству нужны прежде всего инженеры и агрономы, абитуриенты предпочитают менеджмент - Минобразования

$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 2706 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22404 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18913 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17465 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29588 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18850 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42316 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48532 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28550 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96178 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
35%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 33885 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 25177 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 25375 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 28081 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 30581 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 29537 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 31516 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 42277 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 48506 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96155 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 134202 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 150692 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 158297 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 148513 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 158245 просмотра
Актуальное
Facebook
Ми-8
Ми-24
Шахед-136
Тесла Модель Y

Государству нужны прежде всего инженеры и агрономы, абитуриенты предпочитают менеджмент - Минобразования

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил о перенасыщении рынка труда менеджерами. Государство нуждается в инженерах, агрономах и медиках, предлагая на эти специальности больше бюджетных мест.

Государству нужны прежде всего инженеры и агрономы, абитуриенты предпочитают менеджмент - Минобразования

В настоящее время рынок труда наиболее перенасыщен специальностями менеджмента. В то же время государство в первую очередь нуждается в инженерах, агрономах и медиках, сказал во время брифинга заместитель министра образования по высшему образованию и образованию взрослых Михаил Винницкий, пишет УНН.

Подробности

На приоритетные для государства специальности – инженерия, электроинженерия, агрономия – предусмотрено более 2 тысяч мест государственного заказа и более низкий проходной балл. На те специальности, где рынок труда перенасыщен, сейчас бюджетных мест очень мало и более высокий проходной балл. Например, на менеджмент по всей стране – 300 государственных мест, на маркетинг – 500 мест, на право – 750 мест

- сообщил Винницкий.

Он также добавил, что по заявлениям абитуриентов на первом месте находится факультет менеджмента.

По этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда. Но в первой десятке в выборе абитуриентов и инженерия, и образование, и психология, и медицина — направления, которые мы как государство поддерживаем через госзаказ и грантовые инструменты

- отметил Винницкий.

Дополнение

МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 абитуриентов получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.

Павел Зинченко

ОбществоОбразование
Министерство образования и науки Украины
Украина