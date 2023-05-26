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Депутати Європарламенту закликають ЄС блокувати головування Угорщини у 2024 році

Депутати Європарламенту закликають ЄС блокувати головування Угорщини у 2024 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Депутати Європарламенту стверджують, що численні порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її непридатною для головування в блоці у 2024 році, і закликають уряд ЄС знайти відповідне розв'язання цього питання. Про це УНН пише з посиланням на Euractiv.

Деталі

Зазначається, що наступного тижня депутати Європарламенту проголосують проєкт резолюції про позбавлення Угорщини права головування в ЄС.

Резолюція, яку підтримали три основні партії Європарламенту - не має обов'язкової юридичної сили, але вказує на те, що конфлікт між Брюсселем і Будапештом може розгорітися ще сильніше.

Згідно з правилами, угорський уряд має головувати в Раді міністрів упродовж шести місяців з липня 2024 року (менш ніж через місяць після наступних європейських виборів).

Попри те, що головування має набагато менший політичний вплив на перебіг дебатів, від моменту запровадження Лісабонським договором постійного голови Європейської ради, воно несе відповідальність за формування переговорів щодо законів ЄС.

У резолюції порушується питання - як Угорщина зможе надійно виконати це завдання у 2024 році з огляду на її недотримання законодавства ЄС і цінностей, а також принципу щирої співпраці.

Резолюція закликає уряд ЄС "якнайшвидше знайти правильне рішення" і нагадує, що "парламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено".

У відповідь представник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту "в тому самому старому, побитому звинуваченні в тому, що Угорщина порушує основні принципи ЄС і, отже, не може обіймати посаду голови".

Цитата

"Але ми знаємо справжню причину: їм не подобається миролюбна позиція Угорщини, і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт", - додав він, маючи на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення Росії в Україну (коли Будапешт проголосував проти запровадження санкцій відносно ред.-)", - заявив спікер уряду.

В іншому місці резолюція звинувачує уряд Фідес (громадянський союз Угорщини - ред.) у системній корупції, і засуджує комунікаційні кампанії угорського уряду проти ЄС, які є частиною стратегії уряду з відволікання уваги від його недотримання цінностей.

Уряд Фідес (прем'єр-міністр Віктора Орбана) останніми роками перебуває в майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності судової системи, свободи преси та громадянського суспільства і верховенства закону.

Доповнення

Угорщина, яка є членом ЄС, а також НАТО, відмовилася надати будь-яку військову техніку Україні. Угорщина також неодноразово критикувала санкції ЄС проти росії, які всі 27 країн ЄС також мають одноголосно схвалити, але зрештою підтримала всі узгоджені досі заходи.

Угорщина перебуває в суперечці з Брюсселем, оскільки блок призупинив будь-які виплати фондів відновлення ЄС доти, доки націоналістичний уряд Будапешта не проведе реформи для підвищення незалежності судової системи та боротьби з корупцією.

Перебуваючи при владі з 2010 року, прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнувся з ЄС та його виконавчим органом, Європейською комісією, через обмеження прав мігрантів, а також посилення державного контролю над неурядовими організаціями, вченими, ЗМІ та судами.

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