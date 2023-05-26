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Депутаты Европарламента призывают ЕС блокировать председательство Венгрии в 2024 году

Депутаты Европарламента призывают ЕС блокировать председательство Венгрии в 2024 году

Киев • УНН

 • 540774 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Депутаты Европарламента утверждают, что многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в блоке в 2024 году, и призывают правительство ЕС найти соответствующее решение этого вопроса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Отмечается, что на следующей неделе депутаты Европарламента проголосуют проект резолюции о лишении Венгрии права председательства в ЕС.

Резолюция, которую поддержали три основные партии Европарламента - не имеет обязательной юридической силы, но указывает на то, что конфликт между Брюсселем и Будапештом может разгореться еще сильнее.

Согласно правилам, венгерское правительство должно председательствовать в Совете министров в течение шести месяцев с июля 2024 года (менее чем через месяц после следующих европейских выборов).

Несмотря на то, что председательство имеет гораздо меньшее политическое влияние на ход дебатов, с момента введения Лиссабонским договором постоянного председателя Европейского совета, оно несет ответственность за формирование переговоров по законам ЕС.

В резолюции поднимается вопрос - как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоблюдение законодательства ЕС и ценностей, а также принципа искреннего сотрудничества.

Резолюция призывает правительство ЕС "как можно быстрее найти правильное решение" и напоминает, что "парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено".

В ответ представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента "в том самом старом, избитом обвинении в том, что Венгрия нарушает основные принципы ЕС и, следовательно, не может занимать должность председателя".

Цитата

"Но мы знаем истинную причину: им не нравится миролюбивая позиция Венгрии, и они стремятся втянуть нас в конфликт", - добавил он, имея в виду позицию Венгрии по вторжению россии в Украину (когда Будапешт проголосовал против введения санкций в отношении ред.-)", - заявил спикер правительства.

В другом месте резолюция обвиняет правительство Фидес (гражданский союз Венгрии - ред.) в системной коррупции, и осуждает коммуникационные кампании венгерского правительства против ЕС, которые являются частью стратегии правительства по отвлечению внимания от его несоблюдения ценностей.

Правительство Фидес (премьер-министр Виктора Орбана) в последние годы находится в почти постоянном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров о независимости судебной системы, свободе прессы и гражданского общества и верховенстве закона.

Дополнение

Венгрия, которая является членом ЕС, а также НАТО, отказалась предоставить какую-либо военную технику Украине. Венгрия также неоднократно критиковала санкции ЕС против России, которые все 27 стран ЕС также должны единогласно одобрить, но в конце концов поддержала все согласованные до сих пор меры.

Венгрия находится в споре с Брюсселем, поскольку блок приостановил любые выплаты фондов восстановления ЕС до тех пор, пока националистическое правительство Будапешта не проведет реформы для повышения независимости судебной системы и борьбы с коррупцией.

Находясь у власти с 2010 года, премьер-министр Виктор Орбан столкнулся с ЕС и его исполнительным органом, Европейской комиссией, из-за ограничения прав мигрантов, а также усиления государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами.

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