День вишиванки, Міжнародний день сімʼї: що відзначають 15 травня

Сьогодні, 15 травня, українці відзначають національне свято — День вишиванки, яке нагадує про важливість збереження традицій, пише УНН.

День вишиванки

Це свято щороку відзначають у третій четвер травня, і воно покликане оберігати та популяризувати традиції носіння національного вбрання — вишитої сорочки. День вишиванки це про єдність українського народу, а в умовах війни він набуває особливого значення. Адже традиційно в цей день українці не лише в Україні, а й поза її межами, одягають вишиванки, аби продемонструвати свою національну ідентичність, любов до культури та повагу до спадщини предків.

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Міжнародний день сім’ї

15 травня весь світ відзначає Міжнародний день сім’ї — свято, яке було засноване ООН у 1993 році. Воно зʼявилося з метою привернення уваги до проблем, з якими стикаються родини у всьому світі. Це свято покликане підкреслити важливість сім’ї як основної складової суспільства та стимулювати держави до впровадження політик, що сприяють добробуту родин. Крім того, сімʼя відіграє важливу роль в житті кожної людини, зокрема, на цьому формується наша особистість.

Саме тому в багатьох державах, на честь цього дня, реалізуються програми, спрямовані на добробут сімей.

Міжнародний день сім’ї — це нагода привернути увагу до їхніх потреб та цінності родинних зв’язків.

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Міжнародний день обізнаності про туберозний склероз

Сьогодні також відзначається Міжнародний день обізнаності про туберозний склероз — рідкісного генетичного захворювання, що вражає різні органи та системи організму. Зокрема, близько 1 мільйона людей у світі страждають від туберкульозного склерозу. Головна мета цього свята — привернути увагу суспільства до цієї хвороби.

Зазвичай на честь цього дня організації, лікарі, пацієнти та їхні родини закликають до підтримки наукових досліджень, ранньої діагностики та покращення якості життя людей із цим діагнозом.

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Міжнародний день захисту клімату

Збереження клімату — одна з найактуальніших проблем на Землі. Тож щороку у світі відзначають Міжнародний день захисту клімату. Його мета — привернути увагу до проблем змін клімату, необхідності скорочення викидів парникових газів та збереження довкілля для майбутніх поколінь. У цей день проводяться екологічні заходи, освітні кампанії та акції, спрямовані на формування відповідального ставлення до природи та підтримку сталого розвитку. Це свято — нагадування про те, що захист клімату — це спільне завдання кожного.

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День нейлонової панчохи

86 років тому у США вперше були представлені нейлонові панчохи, які дуже швидко здобули популярності серед жінок. Цей день символізує не лише моду і стиль, а й важливий етап у розвитку текстильної промисловості. Нейлон став справжнім проривом у виготовленні одягу, замінивши дорогі та менш практичні матеріали. Крім того нейлонові панчохи відіграли свою роль під час Другої світової війни. Адже, зокрема, з нейлону тоді виготовляли парашути. Тож у магазинах можна було побачити спеціальні контейнери для панчох, куди їх можна було здати.

Традиційно цього дня згадують історію моди, вплив інновацій на повсякденне життя та роль нейлону у зміні жіночого гардеробу.

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Вшанування пам’яті святого преподобного Пахомія Великого

Православна церква 15 травня вшановує пам’ять святого преподобного Пахомія Великого — одного з найвизначніших діячів раннього християнства та реформатора чернечого життя. Він жив у III–IV століттях (близько 292–348 рр.) і був родом з Єгипту, де народився в язичницькій сім’ї.

Після служби в армії Пахомій пережив духовне пробудження, прийняв християнство й обрав шлях усамітнення та молитви.

Спочатку він жив серед пустельників, а згодом сам став учителем для інших.

Його найбільше досягнення — заснування першої організованої чернечої громади. Зокрема, Пахомій запровадив спільне життя монахів з чіткими правилами, молитвами та працею. Це стало основою для подальшого розвитку монашества в християнському світі.

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