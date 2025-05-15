День вишиванки, Міжнародний день сімʼї: що відзначають 15 травня

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 9080 перегляди

Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters

14 травня, 18:32 • 26961 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 16:00 • 113251 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 14:42 • 57456 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 111075 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 60583 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 48742 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 108030 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 56597 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 72923 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.5м/с
72%
742мм
Популярнi новини

Склад делегації рф для переговорів у Стамбулі оголосять вранці - росЗМІ

14 травня, 19:48 • 14070 перегляди

Поляки в Україні не зможуть голосувати на виборах президента Польщі: названо причину

14 травня, 20:07 • 13472 перегляди

"Вибухне парадом рухів нацменшин": в РНБО прокоментували заяву наришкіна про спроби "розвалити" рф

14 травня, 20:12 • 16211 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

02:38 • 19527 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

04:23 • 13723 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 49787 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 113182 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 111017 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 108004 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 136658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 34193 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 57362 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 68136 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 65378 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 73427 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

День вишиванки, Міжнародний день сімʼї: що відзначають 15 травня

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

15 травня відзначають День вишиванки, Міжнародний день сім’ї, день обізнаності про туберозний склероз. Також, день захисту клімату, день нейлонової панчохи та вшанування Пахомія Великого.

День вишиванки, Міжнародний день сімʼї: що відзначають 15 травня

Сьогодні, 15 травня, українці відзначають національне свято — День вишиванки, яке нагадує про важливість збереження традицій, пише УНН.

День вишиванки

Це свято щороку відзначають у третій четвер травня, і воно покликане оберігати та популяризувати традиції носіння національного вбрання — вишитої сорочки. День вишиванки це про єдність українського народу, а в умовах війни він набуває особливого значення. Адже традиційно в цей день українці не лише в Україні, а й поза її межами, одягають вишиванки, аби продемонструвати свою національну ідентичність, любов до культури та повагу до спадщини предків.

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення 13.05.25, 11:36 • 199161 перегляд

Міжнародний день сім’ї

15 травня весь світ відзначає Міжнародний день сім’ї — свято, яке було засноване ООН у 1993 році. Воно зʼявилося з метою привернення уваги до проблем, з якими стикаються родини у всьому світі. Це свято покликане підкреслити важливість сім’ї як основної складової суспільства та стимулювати держави до впровадження політик, що сприяють добробуту родин. Крім того, сімʼя відіграє важливу роль в житті кожної людини, зокрема, на цьому формується наша особистість.

Саме тому в багатьох державах, на честь цього дня, реалізуються програми, спрямовані на добробут сімей.

Міжнародний день сім’ї — це нагода привернути увагу до їхніх потреб та цінності родинних зв’язків.

Хмельниччина, Чернігівщина та Черкащина стали лідерами зі створення патронатних родин - Мінсоцполітики14.05.25, 14:47 • 1204 перегляди

Міжнародний день обізнаності про туберозний склероз

Сьогодні також відзначається Міжнародний день обізнаності про туберозний склероз — рідкісного генетичного захворювання, що вражає різні органи та системи організму. Зокрема, близько 1 мільйона людей у світі страждають від туберкульозного склерозу. Головна мета цього свята — привернути увагу суспільства до цієї хвороби.

Зазвичай на честь цього дня організації, лікарі, пацієнти та їхні родини закликають до підтримки наукових досліджень, ранньої діагностики та покращення якості життя людей із цим діагнозом.

Всього 5 хвилин реклами шкідливої їжі збільшують споживання калорій дітьми - дослідження11.05.25, 23:16 • 4709 переглядiв

Міжнародний день захисту клімату

Збереження клімату — одна з найактуальніших проблем на Землі. Тож щороку у світі відзначають Міжнародний день захисту клімату. Його мета — привернути увагу до проблем змін клімату, необхідності скорочення викидів парникових газів та збереження довкілля для майбутніх поколінь. У цей день проводяться екологічні заходи, освітні кампанії та акції, спрямовані на формування відповідального ставлення до природи та підтримку сталого розвитку. Це свято — нагадування про те, що захист клімату — це спільне завдання кожного.

Кліматична криза загрожує бананам: дві третини площ стануть непридатними - дослідження12.05.25, 13:31 • 3926 переглядiв

День нейлонової панчохи

86 років тому у США вперше були представлені нейлонові панчохи, які дуже швидко здобули популярності серед жінок. Цей день символізує не лише моду і стиль, а й важливий етап у розвитку текстильної промисловості. Нейлон став справжнім проривом у виготовленні одягу, замінивши дорогі та менш практичні матеріали. Крім того нейлонові панчохи відіграли свою роль під час Другої світової війни. Адже, зокрема, з нейлону тоді виготовляли парашути. Тож у магазинах можна було побачити спеціальні контейнери для панчох, куди їх можна було здати.

Традиційно цього дня згадують історію моди, вплив інновацій на повсякденне життя та роль нейлону у зміні жіночого гардеробу.

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат02.05.25, 09:22 • 72399 переглядiв

Вшанування пам’яті святого преподобного Пахомія Великого

Православна церква 15 травня вшановує пам’ять святого преподобного Пахомія Великого — одного з найвизначніших діячів раннього християнства та реформатора чернечого життя. Він жив у III–IV століттях (близько 292–348 рр.) і був родом з Єгипту, де народився в язичницькій сім’ї.

Після служби в армії Пахомій пережив духовне пробудження, прийняв християнство й обрав шлях усамітнення та молитви.

Спочатку він жив серед пустельників, а згодом сам став учителем для інших.

Його найбільше досягнення — заснування першої організованої чернечої громади. Зокрема, Пахомій запровадив спільне життя монахів з чіткими правилами, молитвами та працею. Це стало основою для подальшого розвитку монашества в християнському світі.

Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою10.05.25, 21:37 • 4316 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКультура
Єгипет
Україна
Brent
$64.68
Bitcoin
$102,788.10
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.05
Золото
$3,153.10
Ethereum
$2,574.42