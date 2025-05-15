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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти
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День вышиванки, Международный день семьи: что отмечают 15 мая

Киев • УНН

 • 622 просмотра

15 мая отмечают День вышиванки, Международный день семьи, день осведомленности о туберозном склерозе. Также, день защиты климата, день нейлонового чулка и чествование Пахомия Великого.

День вышиванки, Международный день семьи: что отмечают 15 мая

Сегодня, 15 мая, украинцы отмечают национальный праздник — День вышиванки, который напоминает о важности сохранения традиций, пишет УНН.

День вышиванки

Этот праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая, и он призван оберегать и популяризировать традиции ношения национального наряда — вышитой сорочки. День вышиванки это о единстве украинского народа, а в условиях войны он приобретает особое значение. Ведь традиционно в этот день украинцы не только в Украине, но и за ее пределами, надевают вышиванки, чтобы продемонстрировать свою национальную идентичность, любовь к культуре и уважение к наследию предков.

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования13.05.25, 11:36 • 199161 просмотр

Международный день семьи

15 мая весь мир отмечает Международный день семьи — праздник, который был основан ООН в 1993 году. Он появился с целью привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются семьи во всем мире. Этот праздник призван подчеркнуть важность семьи как основной составляющей общества и стимулировать государства к внедрению политик, способствующих благосостоянию семей. Кроме того, семья играет важную роль в жизни каждого человека, в частности, на этом формируется наша личность.

Именно поэтому во многих государствах, в честь этого дня, реализуются программы, направленные на благосостояние семей.

Международный день семьи — это возможность привлечь внимание к их потребностям и ценности родственных связей.

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Международный день осведомленности о туберозном склерозе

Сегодня также отмечается Международный день осведомленности о туберозном склерозе — редкого генетического заболевания, поражающего различные органы и системы организма. В частности, около 1 миллиона людей в мире страдают от туберкулезного склероза. Главная цель этого праздника — привлечь внимание общества к этой болезни.

Обычно в честь этого дня организации, врачи, пациенты и их семьи призывают к поддержке научных исследований, ранней диагностики и улучшению качества жизни людей с этим диагнозом.

Всего 5 минут рекламы вредной пищи увеличивают потребление калорий детьми - исследование11.05.25, 23:16 • 4709 просмотров

Международный день защиты климата

Сохранение климата — одна из самых актуальных проблем на Земле. Поэтому ежегодно в мире отмечают Международный день защиты климата. Его цель — привлечь внимание к проблемам изменений климата, необходимости сокращения выбросов парниковых газов и сохранения окружающей среды для будущих поколений. В этот день проводятся экологические мероприятия, образовательные кампании и акции, направленные на формирование ответственного отношения к природе и поддержку устойчивого развития. Этот праздник — напоминание о том, что защита климата — это общая задача каждого.

Климатический кризис угрожает бананам: две трети площадей станут непригодными - исследование12.05.25, 13:31 • 3922 просмотра

День нейлонового чулка

86 лет назад в США впервые были представлены нейлоновые чулки, которые очень быстро завоевали популярность среди женщин. Этот день символизирует не только моду и стиль, но и важный этап в развитии текстильной промышленности. Нейлон стал настоящим прорывом в изготовлении одежды, заменив дорогие и менее практичные материалы. Кроме того, нейлоновые чулки сыграли свою роль во время Второй мировой войны. Ведь, в частности, из нейлона тогда изготавливали парашюты. Поэтому в магазинах можно было увидеть специальные контейнеры для чулок, куда их можно было сдать.

Традиционно в этот день вспоминают историю моды, влияние инноваций на повседневную жизнь и роль нейлона в изменении женского гардероба.

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов02.05.25, 09:22 • 72399 просмотров

Почитание памяти святого преподобного Пахомия Великого

Православная церковь 15 мая чтит память святого преподобного Пахомия Великого — одного из самых выдающихся деятелей раннего христианства и реформатора монашеской жизни. Он жил в III–IV веках (около 292–348 гг.) и был родом из Египта, где родился в языческой семье.

После службы в армии Пахомий пережил духовное пробуждение, принял христианство и избрал путь уединения и молитвы.

Сначала он жил среди пустынников, а впоследствии сам стал учителем для других.

Его наибольшее достижение — основание первой организованной монашеской общины. В частности, Пахомий ввел совместную жизнь монахов с четкими правилами, молитвами и трудом. Это стало основой для дальнейшего развития монашества в христианском мире.

Впервые за десятилетие: В Кирилловской церкви будет звучать молитва на украинском языке10.05.25, 21:37 • 4316 просмотров

Алина Волянская

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