День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 3666 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 8392 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 10326 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 14991 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 14542 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 12580 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 15704 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 26135 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11568 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 13900 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 23724 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 26479 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 26946 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 22679 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"09:33 • 5648 перегляди
Публікації
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 108 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 61686 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 90378 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 113439 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 92158 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Марк Карні
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 23219 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 49598 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 47200 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 53473 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 55808 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Financial Times

День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців

Київ • УНН

 • 102 перегляди

До Дня пам’яті героїв Крут УНН пропонує добірку з п’яти композицій, які передають дух стійкості та мужності українців. Серед них пісні KOZAK SYSTEM, Аліни Паш, Ілларії, KALUSH та оновлена версія гімну ОУН.

День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Фото: pixabay

29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут -  один із символічних днів, що нагадує про незламність та відвагу українців у боротьбі за незалежність. УНН пропонує добірку п’яти композицій, які передають дух стійкості та мужності, що завжди супроводжував наш народ у складні часи.

Kozak System, "Люди-титани"

Це ніжний та водночас потужний трек про війну й незламний дух українців. У пісні головний герой ділиться своїми почуттями, висловлює надію та звертається до Бога, мріючи про кінець страждань і випробувань. Композиція пронизана вірою в те, що рани, завдані війною, не назавжди, і що всі негаразди лишаться у минулому, а серця наповняться спокоєм і силою. Це музичне послання про витримку, стійкість і людяність навіть у найскладніші часи.

Аліна Паш, "Тіні забутих предків"

Глибокий та атмосферний трек, що поєднує сучасну музику з українськими традиціями. У пісні художньо передані емоції, спогади та культурні коди минулого, які живуть у сьогоденні. Герой композиції розмірковує про зв’язок поколінь, внутрішню силу та історичну пам’ять, шукаючи відповіді на складні питання життя й долі. Пісня надихає відчувати власну ідентичність і нагадує про важливість берегти спадщину предків навіть у сучасному світі.

Ілларія, "Сила" 

Трек, який відразу привертає увагу ритмічністю, але насправді поєднує більше, ніж здається на перший погляд. Артистці чудово вдалось змішати елементи фольклору з сучасним поп-напрямком. Без перебільшення, вийшов трек про джерело сили українців. Мелодія та текст звучать як своєрідне звернення до язичництва. Композиція передає відчуття зв’язку людини з корінням і силою, що оточує її з усіх боків.

KALUSH, "Стефанія" 

Композиція, що поєднує сучасний реп із народними мотивами та глибоким емоційним змістом. Пісня розповідає про любов, підтримку та незламну силу матері, яка надихає і оберігає. Текст і мелодія звучать як своєрідний гімн стійкості та надії, нагадуючи, що справжня сила українців -  у зв’язку з рідними, традиціями та власною історією. Трек вражає щирістю почуттів і здатна зворушити навіть тих, хто раніше не слухав реп.

"Зродились ми з великої години" 

Оновлена версія історичного гімну ОУН, відома сьогодні як "Марш нової армії". Хоч текст зазнав деяких змін, основні сенси,  меседж та актуальність того, про що співається залишилися незмінними. Особливе враження справляє момент, коли замість звичного програшу звучить молитва українського націоналіста – момент, коли слухач може відчути зв’язок з героїчними предками.

День пам’яті Героїв Крут: історія, сенс і як вшановують в Україні29.01.26, 09:01 • 3008 переглядiв

Станіслав Кармазін

КультураПублікації
Музикант
Війна в Україні
Україна