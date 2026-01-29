День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев

$42.770.19
13:51 • 3956 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 9000 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 10587 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 15315 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 14813 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 12736 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 15838 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 26238 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11605 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 13925 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
