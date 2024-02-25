Дефіциту електрики немає, Запорізька АЕС залишається на одній лінії - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України заявляє, що дефіциту електроенергії немає, а Запорізька АЕС продовжує живитися від однієї лінії електропередачі через складну ситуацію з безпекою, яка перешкоджає доступу до ремонту іншої пошкодженої лінії.
Дефіциту електроенергії в Україні немає. Високовольтна лінія, яка живить Запорізьку АЕС, знеструмлена – немає допуску військових для робіт з відновлення, ЗАЕС залишається на одній лінії живлення, повідомили у Міненерго у неділю, пише УНН.
Генерація і споживання
"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - ідеться у повідомленні.
У резерві, як вказано, 19 генеруючих одиниць ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби.
"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у відомстві.
Наслідки обстрілів
"Інформація, поширена учора низкою ЗМІ, про відновлення роботи однієї з високовольтних ліній (330 кВ), що живить ЗАЕС та була пошкоджена обстрілом, є недостовірною. На жаль, через складну безпекову ситуацію та відсутність стабільного допуску від військових для енергетиків вона залишається знеструмленою. Відповідно, як і всі попередні дні, Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення. Однак енергетики роблять усе можливе для її відновлення", - повідомили у Міненерго.
Минулої доби у Дніпропетровській області в роботу, як зазначається, включено лінію 330 кВ, яку також була нещодавно пошкоджено російськими обстрілами.
Внаслідок ворожого обстрілу, як вказано, відключалась повітряна лінія 110 кВ у Донецькій області.
"Також на Донеччині знеструмлювались побутові споживачі та припинено забезпечення електроенергією власних потреб однієї з підстанцій 330 кВ. У районі ведуться бойові дії", - ідеться у повідомленні.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 425 МВт-год, також передбачається експорт – до 2300 МВт-год.