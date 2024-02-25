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Дефицита электричества нет, Запорожская АЭС остается на одной линии - Минэнерго

Дефицита электричества нет, Запорожская АЭС остается на одной линии - Минэнерго

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 12:10  •  11651 просмотра

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Министерство энергетики Украины заявляет, что дефицита электроэнергии нет, а Запорожская АЭС продолжает питаться от одной линии электропередачи из-за сложной ситуации с безопасностью, которая препятствует доступу к ремонту другой поврежденной линии.

Дефицита электроэнергии в Украине нет. Высоковольтная линия, питающая Запорожскую АЭС, обесточена - нет допуска военных для работ по восстановлению, ЗАЭС остается на одной линии питания, сообщили в Минэнерго в воскресенье, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - говорится в сообщении.

В резерве, как указано, 19 генерирующих единиц ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в ведомстве.

Последствия обстрелов

"Информация, распространенная вчера рядом СМИ, о возобновлении работы одной из высоковольтных линий (330 кВ), питающей ЗАЭС, которая была повреждена обстрелом, является недостоверной. К сожалению, из-за сложной ситуации с безопасностью и отсутствия стабильного допуска от военных для энергетиков она остается обесточенной. Соответственно, как и все предыдущие дни, Запорожская АЭС остается на одной линии питания. Однако энергетики делают все возможное для ее восстановления", - сообщили в Минэнерго.

За прошедшие сутки в Днепропетровской области в работу, как отмечается, включена линия 330 кВ, которая также была недавно повреждена российскими обстрелами.

В результате вражеского обстрела, как указано, отключалась воздушная линия 110 кВ в Донецкой области.

"Также в Донецкой области обесточивались бытовые потребители и прекращено обеспечение электроэнергией собственных нужд одной из подстанций 330 кВ. В районе ведутся боевые действия", - говорится в сообщении.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 425 МВт-ч, также предполагается экспорт - до 2300 МВт-ч.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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dneprДнепр
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ukrainaУкраина
donetskДонецк
Дефіциту електрики немає, Запорізька АЕС залишається на одній лінії - Міненерго
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