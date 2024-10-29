Де очікувати туман та дощ: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні переважно без опадів, лише на заході невеликий дощ. Температура вночі 2-11° тепла, вдень 9-18°, місцями туман та мінлива хмарність.
В Україні сьогодні переважно без опадів, лише на заході невеликий дощ. Температура вдень 9-18°, місцями туман, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 29 жовтня мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ.
У західних, східних областях та Приазов'ї вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний (в західних областях південно-західний), 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 9-14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 18°.
Прогноз погоди по Київській області
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°. По Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.
Магнітні бурі та відчутне похолодання: синоптик дала прогноз28.10.24, 12:59 • 12306 переглядiв