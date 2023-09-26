Данілов про атаки на російські кораблі: "наше завдання, щоб весь флот, відповідальний за обстріли, пішов на дно"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському ABC, прокоментував операції щодо Чорноморського флоту рф, які успішно проводить Україна, зауваживши, що це питання безпеки інфраструктури України і стартувала ця стратегія з крейсеру "москва", передає УНН
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Інноваційними атаками з використанням хмар безпілотників і ракет українські оборонці кинули виклик російській перевазі в Чорному морі. Данилов підкреслює важливість цього нового сценарію.
"Я хотів би нагадати, що коли 13 квітня 2022 року армія використала наші ракети, щоб відправити до пекла крейсер "москва" - флагман Чорноморського флоту - це був початок усіх цих процесів", - пояснює він.
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"Тримаючи путінські кораблі подалі від українських берегів, ми не дамо їм можливості запускати свої ракети по критично важливих містах та об'єктах інфраструктури зараз, коли наближається зима", - зауважив секретар РНБО.
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"Наше завдання - зробити так, щоб весь флот, відповідальний за обстріли нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо", - підкреслює він.
Доповнення
22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф.
У Командуванні ССО зауважили, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.
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