Данилов об атаках на российские корабли: "наша задача, чтобы весь флот, ответственный за обстрелы, пошел на дно"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью испанскому ABC, прокомментировал операции по Черноморскому флоту рф, которые успешно проводит Украина, отметив, что это вопрос безопасности инфраструктуры Украины и стартовала эта стратегия с крейсера "москва", передает УНН
Детали
Инновационными атаками с использованием облаков беспилотников и ракет украинские оборонцы бросили вызов российскому превосходству в Черном море. Данилов подчеркивает важность этого нового сценария.
"Я хотел бы напомнить, что когда 13 апреля 2022 года армия использовала наши ракеты, чтобы отправить в ад крейсер "москва" - флагман Черноморского флота - это было начало всех этих процессов", - объясняет он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар по Севастополю важен для контрнаступления ВСУ — генерал Тарнавский
"Держа путинские корабли подальше от украинских берегов, мы не дадим им возможности запускать свои ракеты по критически важным городам и объектам инфраструктуры сейчас, когда приближается зима", - сказал секретарь СНБО.
Цитата
"Наша задача - сделать так, чтобы весь флот, ответственный за обстрелы нашей территории, пошел на дно Черного моря, и мы это сделаем", - подчеркивает он.
Дополнение
22 сентября в Севастополе произошло несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота рф.
В командовании ССО отметили, что дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила «вовремя и точно» поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф во временно оккупированном Севастополе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетные удары по судостроительному заводу в Севастополе существенно скажутся на мощи флота россии - британская разведка