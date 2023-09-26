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Данилов об атаках на российские корабли: "наша задача, чтобы весь флот, ответственный за обстрелы, пошел на дно"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью испанскому ABC, прокомментировал операции по Черноморскому флоту рф, которые успешно проводит Украина, отметив, что это вопрос безопасности инфраструктуры Украины и стартовала эта стратегия с крейсера "москва", передает УНН

Детали

Инновационными атаками с использованием облаков беспилотников и ракет украинские оборонцы бросили вызов российскому превосходству в Черном море. Данилов подчеркивает важность этого нового сценария.

"Я хотел бы напомнить, что когда 13 апреля 2022 года армия использовала наши ракеты, чтобы отправить в ад крейсер "москва" - флагман Черноморского флота - это было начало всех этих процессов", - объясняет он.

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"Держа путинские корабли подальше от украинских берегов, мы не дадим им возможности запускать свои ракеты по критически важным городам и объектам инфраструктуры сейчас, когда приближается зима", - сказал секретарь СНБО.

Цитата

"Наша задача - сделать так, чтобы весь флот, ответственный за обстрелы нашей территории, пошел на дно Черного моря, и мы это сделаем", - подчеркивает он.

Дополнение

22 сентября в Севастополе произошло несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота рф.

В командовании ССО отметили, что дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила «вовремя и точно» поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф во временно оккупированном Севастополе. 

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