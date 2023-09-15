Ракетні удари по суднобудівному заводу в Севастополі суттєво позначаться на могутності флоту росії - британська розвідка

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Рано вранці 13 вересня 2023 року кілька ракет влучили в суднобудівний завод "Севморзавод" на військово-морській базі чорноморського флоту (чф) росії в Севастополі. Десантний корабель "Мінськ" і підводний човен класу Кіло 636.3 "Ростов-на-Дону" були уражені під час проходження технічного обслуговування в сухих доках.

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Незважаючи на те, що міністерство оборони росії применшує пошкодження кораблів, відкриті джерела вказують на те, що "Мінськ" майже напевно функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень.

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Будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, швидше за все, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Існує реальна можливість того, що складне завдання з вилучення уламків з сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців.

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"Це створить для чф значні труднощі в обслуговуванні флоту. Втрата "Ростова" позбавляє чф однієї з чотирьох підводних човнів з крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у нанесенні ударів по Україні та поширенні російської могутності в Чорному морі та Східному Середземномор'ї", - йдеться у звіті.