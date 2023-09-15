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Ракетные удары по судостроительному заводу в Севастополе существенно скажутся на мощи флота россии - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В результате ракетного удара по судостроительному заводу "Севморзавод" в Севастополе, черноморский флот россии потерял несколько стратегически важных единиц, что скажется на способности в нанесении ударов по Украине и российской мощи в Черном море и Восточном Средиземноморье, считают специалисты в отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Рано утром 13 сентября 2023 года несколько ракет попали в судостроительный завод "Севморзавод" на военно-морской базе черноморского флота (чф) россии в Севастополе. Десантный корабль "Минск" и подводная лодка класса Кило 636.3 "Ростов-на-Дону" были поражены во время прохождения технического обслуживания в сухих доках.

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Несмотря на то, что министерство обороны россии преуменьшает повреждения кораблей, открытые источники указывают на то, что "Минск" почти наверняка функционально разрушен, тогда как "Ростов", вероятно, получил катастрофические повреждения.

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Любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, скорее всего, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная возможность того, что сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы.

Цитата

"Это создаст для чф значительные трудности в обслуживании флота. Потеря "Ростова" лишает чф одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и распространении российской мощи в Черном море и Восточном Средиземноморье", - говорится в отчете.

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