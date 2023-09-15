Ракетные удары по судостроительному заводу в Севастополе существенно скажутся на мощи флота россии - британская разведка

Детали

Рано утром 13 сентября 2023 года несколько ракет попали в судостроительный завод "Севморзавод" на военно-морской базе черноморского флота (чф) россии в Севастополе. Десантный корабль "Минск" и подводная лодка класса Кило 636.3 "Ростов-на-Дону" были поражены во время прохождения технического обслуживания в сухих доках.

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Несмотря на то, что министерство обороны россии преуменьшает повреждения кораблей, открытые источники указывают на то, что "Минск" почти наверняка функционально разрушен, тогда как "Ростов", вероятно, получил катастрофические повреждения.

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Любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, скорее всего, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная возможность того, что сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы.

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"Это создаст для чф значительные трудности в обслуживании флота. Потеря "Ростова" лишает чф одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и распространении российской мощи в Черном море и Восточном Средиземноморье", - говорится в отчете.