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Речник ВМС про пошкоджені кораблі рф: "риторика щодо відновлення - лише пропаганда"

Речник ВМС про пошкоджені кораблі рф: "риторика щодо відновлення - лише пропаганда"

Київ • УНН

 • 520315 перегляди

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Відновляти пошкоджені у Севастополі кораблі коштуватиме дорожче, ніж побудувати їх заново. А спроби їх сховати - не убезпечить від потенційних атак. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

"Оця риторика щодо відновлення окрім посмішки у фахівців нічого не викликає. ВТК це досить стара одинця. Ремонт буде коштувати дорожче ніж побудувати корабель наново, враховуючи те, в якому стані він вже знаходився, той ВТК. Відновлення немає сенсу. Вся ця риторика - це лише пропаганда", - зауважив Плетенчук.

За словами речника, судна можна відігнати наприклад навіть до умовної казані, хоча є заводи "Лиман" в Керчі або "Феодосія" і їх вистачає.

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"Але ж корабель – це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це росія", – додав він.

Також, за його словами, якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для російської армії, щоб постачати ресурси на південь України, то тут для військ рф можуть виникнути проблеми.

"Там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", – каже Плетенчук.

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