У міноборони рф заявили про атаку на патрульний корабель та інші об'єкти в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У міноборони росії заявили, що було атаковано патрульний корабель чорноморського флоту «сергей котов». Також нібито знищено 11 безпілотних літальних апаратів над територією тимчасово окупованого Криму, передає УНН.
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У рф стверджують, що 14 вересня близько 05:00 було здійснено спробу атакувати п'ятьма морськими безекіпажними катерами патрульний корабель чорноморського флоту «сергей котов» в акваторії Чорного моря.
Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів нібито знищено вогнем зі штатного озброєння корабля.
Крім того, 14 вересня близько 05:30 мск нібито припинено спробу здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території рф.
Зазначається, що черговими засобами ППО нібито знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів над територією Криму.
Російські ЗМІ повідомляють, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Доповнення.
Раніше повідомлялося, що попередньо відомо, що вибухи прогриміли в селі Затишне - у тому районі, де розташована військова частина росіян.