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В минобороны рф заявили об атаке на патрульный корабль и другие объекты в Крыму

В минобороны рф заявили об атаке на патрульный корабль и другие объекты в Крыму

Киев • УНН

 • 300880 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В минобороны россии заявили, что было атаковано патрульный корабль черноморского флота «сергей котов». Также якобы уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией временно оккупированного Крыма, передает УНН.

Детали

В рф утверждают, что 14 сентября около 05:00 была осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль черноморского флота «сергей котов» в акватории Черного моря.

В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров якобы уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Кроме того, 14 сентября около 05:30 мск якобы пресечена попытка совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории рф.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО якобы уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.

Российские СМИ сообщают, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Дополнение

Ранее сообщалось, что предварительно известно, что взрывы прогремели в селе Уютное - в том районе, где находится военная часть россиян.

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