Представитель ВМС о поврежденных кораблях рф: "риторика по восстановлению - только пропаганда"

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"Эта риторика по восстановлению кроме улыбки у специалистов ничего не вызывает. ОТК это довольно старая одинешенек. Ремонт будет стоить дороже чем построить корабль заново, учитывая то, в каком состоянии он уже находился, тот ОТК. Восстановление нет смысла. Вся эта риторика - это лишь пропаганда", - заметил Плетенчук.

По словам спикера, суда можно отогнать например даже в условную котельную, хотя есть заводы "Лиман" в Керчи или "Феодосия" и их хватает.

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"Но ведь корабль – это не игла, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это россия", – добавил он.

Также, по его словам, если морские пути станут единственным логистическим коридором для российской армии, чтобы поставлять ресурсы на юг Украины, то здесь для войск рф могут возникнуть проблемы.

"Там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже, если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", – говорит Плетенчук.

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