Данія перекидає війська в Гренландію для посилення оборони - ЗМІ
Київ • УНН
Данія почала розгортати військові підрозділи та техніку в Гренландії для посилення оборони острова. Це рішення ухвалили після неодноразових погроз президента США Дональда Трампа щодо наміру захопити арктичну територію силою. Про це повідомляє DR, пише УНН.
Деталі
За даними співрозмовників, до столиці Гренландії Нуук прибуло передове командування. Завдання підрозділу: підготовка логістики та інфраструктури для прийняття основних сил данської армії, які можуть бути розгорнуті найближчим часом.
До Гренландії направлені солдати з бойових підрозділів сухопутних військ. Це відбувається попри те, що значна частина данської армії наразі виконує зобов'язання НАТО в країнах Балтії.
За інформацією мовника, увечері 12 січня в аеропорту Нуука приземлився літак Challenger Військово-повітряних сил Данії, пасажирів якого забрали авто з тонованими вікнами. Згодом Міністерство оборони Данії та уряд Гренландії опублікували спільну заяву, у якій підтвердили посилення військової присутності.
"Напруженість у сфері безпеки поширилася на Арктику. Вирішено продовжити посилену навчальну діяльність Сил оборони в Гренландії у тісній співпраці з союзниками по НАТО", - йдеться в документі.
Посилення включатиме не лише солдатів, а й додаткові військові літаки та кораблі. Також очікується прибуття сил інших країн-членів НАТО (зокрема європейських союзників), які виступили на захист територіальної цілісності Данії.
Нагадаємо
Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен закликала Велику Британію "наважитися мати принципи" та допомогти відбити погрози з боку Дональда Трампа. Вона зазначила, що Гренландія почувається зрадженою та спантеличеною риторикою США.