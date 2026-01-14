$43.180.08
17:38 • 560 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 1750 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 4388 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 8576 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 11341 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 11817 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12570 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11762 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 16806 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10243 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Данія перекидає війська в Гренландію для посилення оборони - ЗМІ

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Данія розпочала розгортання військових підрозділів у Гренландії для посилення оборони острова. Це рішення ухвалили після погроз президента США Дональда Трампа щодо наміру захопити арктичну територію.

Данія перекидає війська в Гренландію для посилення оборони - ЗМІ

Данія почала розгортати військові підрозділи та техніку в Гренландії для посилення оборони острова. Це рішення ухвалили після неодноразових погроз президента США Дональда Трампа щодо наміру захопити арктичну територію силою. Про це повідомляє DR, пише УНН.

Деталі

За даними співрозмовників, до столиці Гренландії Нуук прибуло передове командування. Завдання підрозділу: підготовка логістики та інфраструктури для прийняття основних сил данської армії, які можуть бути розгорнуті найближчим часом.

До Гренландії направлені солдати з бойових підрозділів сухопутних військ. Це відбувається попри те, що значна частина данської армії наразі виконує зобов'язання НАТО в країнах Балтії.

За інформацією мовника, увечері 12 січня в аеропорту Нуука приземлився літак Challenger Військово-повітряних сил Данії, пасажирів якого забрали авто з тонованими вікнами. Згодом Міністерство оборони Данії та уряд Гренландії опублікували спільну заяву, у якій підтвердили посилення військової присутності.

Гренландія відкидає приєднання до США і лишається у союзі з Данією13.01.26, 19:08 • 3684 перегляди

"Напруженість у сфері безпеки поширилася на Арктику. Вирішено продовжити посилену навчальну діяльність Сил оборони в Гренландії у тісній співпраці з союзниками по НАТО", - йдеться в документі.

Посилення включатиме не лише солдатів, а й додаткові військові літаки та кораблі. Також очікується прибуття сил інших країн-членів НАТО (зокрема європейських союзників), які виступили на захист територіальної цілісності Данії.

Нагадаємо

Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен закликала Велику Британію "наважитися мати принципи" та допомогти відбити погрози з боку Дональда Трампа. Вона зазначила, що Гренландія почувається зрадженою та спантеличеною риторикою США.

Ольга Розгон

