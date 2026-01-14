Дания перебрасывает войска в Гренландию для усиления обороны - СМИ
Киев • УНН
Дания начала развертывание военных подразделений в Гренландии для усиления обороны острова. Это решение было принято после угроз президента США Дональда Трампа относительно намерения захватить арктическую территорию.
Детали
По данным собеседников, в столицу Гренландии Нуук прибыло передовое командование. Задача подразделения: подготовка логистики и инфраструктуры для принятия основных сил датской армии, которые могут быть развернуты в ближайшее время.
В Гренландию направлены солдаты из боевых подразделений сухопутных войск. Это происходит несмотря на то, что значительная часть датской армии сейчас выполняет обязательства НАТО в странах Балтии.
По информации вещателя, вечером 12 января в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger Военно-воздушных сил Дании, пассажиров которого забрали авто с тонированными окнами. Впоследствии Министерство обороны Дании и правительство Гренландии опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили усиление военного присутствия.
"Напряженность в сфере безопасности распространилась на Арктику. Решено продолжить усиленную учебную деятельность Сил обороны в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО", - говорится в документе.
Усиление будет включать не только солдат, но и дополнительные военные самолеты и корабли. Также ожидается прибытие сил других стран-членов НАТО (в частности европейских союзников), которые выступили в защиту территориальной целостности Дании.
Напомним
Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен призвала Великобританию "осмелиться иметь принципы" и помочь отразить угрозы со стороны Дональда Трампа. Она отметила, что Гренландия чувствует себя преданной и сбитой с толку риторикой США.