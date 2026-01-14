$43.180.08
Дания перебрасывает войска в Гренландию для усиления обороны - СМИ

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Дания начала развертывание военных подразделений в Гренландии для усиления обороны острова. Это решение было принято после угроз президента США Дональда Трампа относительно намерения захватить арктическую территорию.

Дания перебрасывает войска в Гренландию для усиления обороны - СМИ

Дания начала развертывать воинские подразделения и технику в Гренландии для усиления обороны острова. Это решение было принято после неоднократных угроз президента США Дональда Трампа относительно намерения захватить арктическую территорию силой. Об этом сообщает DR, пишет УНН.

Детали

По данным собеседников, в столицу Гренландии Нуук прибыло передовое командование. Задача подразделения: подготовка логистики и инфраструктуры для принятия основных сил датской армии, которые могут быть развернуты в ближайшее время.

В Гренландию направлены солдаты из боевых подразделений сухопутных войск. Это происходит несмотря на то, что значительная часть датской армии сейчас выполняет обязательства НАТО в странах Балтии.

По информации вещателя, вечером 12 января в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger Военно-воздушных сил Дании, пассажиров которого забрали авто с тонированными окнами. Впоследствии Министерство обороны Дании и правительство Гренландии опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили усиление военного присутствия.

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией13.01.26, 19:08 • 3684 просмотра

"Напряженность в сфере безопасности распространилась на Арктику. Решено продолжить усиленную учебную деятельность Сил обороны в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО", - говорится в документе.

Усиление будет включать не только солдат, но и дополнительные военные самолеты и корабли. Также ожидается прибытие сил других стран-членов НАТО (в частности европейских союзников), которые выступили в защиту территориальной целостности Дании.

Напомним

Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен призвала Великобританию "осмелиться иметь принципы" и помочь отразить угрозы со стороны Дональда Трампа. Она отметила, что Гренландия чувствует себя преданной и сбитой с толку риторикой США.

Ольга Розгон

