COVID-19 загрожує прогресу, якого світ домігся в охороні здоров’я за 20 років — ЮНЕЙДС

“Як і інші епідемії, епідемія COVID-19 посилює вже існуючу нерівність. Гендерну нерівність, расову нерівність, соціальну та економічну нерівність. Ми стаємо більш нерівним світом. Я пишаюся тим, що за останній рік рух проти ВІЛ мобілізувався для захисту нашого прогресу, захисту людей, які живуть з ВІЛ, та інших вразливих груп, а також задля протидії коронавірусу”, — сказала Бьяніма.

За її словами, сила всередині спільнот, натхненна спільною відповідальністю один за одного, багато в чому сприяла перемогам над ВІЛ-інфекцією.

“Сьогодні нам більше, ніж будь-коли, потрібна ця сила, щоб перемогти протистояти епідемії ВІЛ та COVID-19. Друзі, у відповідь на COVID-19 світ не може зробити ті ж помилки, які він зробив в боротьбі з ВІЛ, коли мільйони людей в країнах, що розвиваються, померли в очікуванні лікування. Навіть сьогодні більше 12 мільйонів людей все ще чекають лікування від ВІЛ, а 1,7 мільйона людей інфікувалися ВІЛ в 2019 році, тому що не могли отримати доступ до основних послуг”, — зазначила директор ЮНЕЙДС.

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Вона додала, що ЮНЕЙДС є провідним прихильником народної вакцини проти коронавіруса.

“Оскільки перші вакцини-кандидати від COVID-19 довели свою ефективність і безпеку, є надія, що за ними підуть і інші, але серйозні загрози для забезпечення рівного доступу до них існують. Ми закликаємо компанії відкрито ділитися своїми технологіями і ноу-хау і відмовитися від своїх прав інтелектуальної власності, щоб світ міг виробляти успішні вакцини у величезних масштабах і зі швидкістю, необхідної для забезпечення всіх захистом і повернення світової економіки на шлях розвитку”, — пояснила Бьяніма.

У ЮНЕЙДС вважають, що в кінці 2020 року світ опинився в небезпечній ситуації, і майбутні місяці також будуть нелегкими, і тільки глобальна солідарність і спільна відповідальність допоможуть перемогти коронавірус, покласти край епідемії СНІДу та гарантувати право на здоров’я для всіх.

Як повідомляв УНН, щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.