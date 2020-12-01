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У Всесвітній день боротьби зі СНІДом в ЮНАЕЙДС порівняли епідемії ВІЛ та COVID-19

У Всесвітній день боротьби зі СНІДом в ЮНАЕЙДС порівняли епідемії ВІЛ та COVID-19

Київ • УНН

 • 23782 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Люди в усьому світі об'єднуються для демонстрації підтримки людям, що живуть з ВІЛ, та згадують тих, хто помер від пов'язаних зі СНІДом захворювань. Про це повідомляє Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), передає УНН.

“У 2020 році увага всього світу прикута до пандемії COVID-19 і її впливу на життя і добробут людей. Ця пандемія ще раз показала нам, наскільки тісно питання здоров’я пов’язане з іншими важливими питаннями, такими як боротьба з нерівністю, права людини, гендерна рівність, соціальний захист і економічне зростання. Саме тому основною темою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в цьому році стала „Міжнародна солідарність, спільна відповідальність“”, — йдеться в повідомленні.

За даними ЮНЕЙДС, в 2019 році в світі на СНІД заразилися 1,7 млн осіб в світі, 38 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією, 690 тис. людей померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом.

“COVID-19 наочно продемонстрував, що під час будь-якої пандемії безпека всіх залежить від безпеки кожного. Щоб досягти успіху, необхідно надати допомогу всім, хто її потребує. Викорінення стигми та дискримінації, врахування інтересів населення та застосування підходів, заснованих на правах людини і гендерної рівністі, — ось головні умови припинення пандемій ВІЛ і COVID-19”, — заявили в ЮНЕЙДС.

В організації підкреслили, що літні люди, що живуть з ВІЛ, або люди, які живуть з ВІЛ з проблемами серця та легень, можуть піддаватися більш високому ризику зараження COVID-19 і мати більш серйозні симптоми.

Як повідомляв УНН, в жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1244 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 осіб померли від СНІДу.

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