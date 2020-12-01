Во Всемирный день борьбы со СПИДом в ЮНАЭЙДС сравнили эпидемии ВИЧ и COVID-19

“В 2020 году внимание всего мира приковано к пандемии COVID-19 и ее влиянию на жизнь и благополучие людей. Эта пандемия еще раз показала нам, насколько тесно вопрос здоровья связан с другими важными вопросами, такими как борьба с неравенством, права человека, гендерное равенство, социальная защита и экономический рост. Именно поэтому основной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году стала „Международная солидарность, общая ответственность“”, — говорится в сообщении.

По данным ЮНЭЙДС, в 2019 году в мире СПИДом заразились 1,7 млн человек в мире, 38 млн людей живут с ВИЧ-инфекцией, 690 тыс. человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

“COVID-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации, учет интересов населения и применение подходов, основанных на правах человека и гендерном равенстве, — вот главные условия прекращения пандемий ВИЧ и COVID-19”, — заявили в ЮНЭЙДС.

В организации подчеркнули, что пожилые люди, живущие с ВИЧ, или люди, живущие с ВИЧ с проблемами сердца или легких, могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и иметь более серьезные симптомы.

Как сообщал УНН, в октябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 268 пациентов диагностирован СПИД, а 160 человек умерли от СПИДа.