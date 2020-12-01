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COVID-19 угрожает прогрессу, которого мир добился в здравоохранении за 20 лет — ЮНЭЙДС

COVID-19 угрожает прогрессу, которого мир добился в здравоохранении за 20 лет — ЮНЭЙДС

Киев  •  УНН

 • 15752 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. COVID-19 угрожает прогрессу, которого мир добился в здравоохранении за последние 20 лет, включая успехам, достигнутым в борьбе с ВИЧ. Об этом говорится в послании исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винни Бьянимы по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, передает УНН.

“Как и другие эпидемии, эпидемия COVID-19 усиливает уже существовавшее неравенство. Гендерное неравенство, расовое неравенство, социальное и экономическое неравенство. Мы становимся более неравным миром. Я горжусь тем, что за последний год движение против ВИЧ мобилизовалось для защиты нашего прогресса, защиты людей, живущих с ВИЧ, и других уязвимых групп, а также противодействия коронавирусу”, — сказала Бьянима.

По ее словам, сила внутри сообществ, вдохновленная общей ответственностью друг за друга, во многом способствовала победам над ВИЧ-инфекцией.

“Сегодня нам больше, чем когда-либо, нужна эта сила, чтобы победить противостоящие эпидемии ВИЧ и COVID-19. Друзья, в ответ на COVID-19 мир не может совершить те же ошибки, которые он совершил в борьбе с ВИЧ, когда миллионы людей в развивающихся странах умерли в ожидании лечения. Даже сегодня более 12 миллионов человек все еще ждут лечения от ВИЧ, а 1,7 миллиона человек инфицировались ВИЧ в 2019 году, потому что не могли получить доступ к основным услугам”, — отметила директор ЮНЭЙДС.

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Она добавила, что ЮНЭЙДС является ведущим сторонником народной вакцины против коронавируса.

“Поскольку первые вакцины-кандидаты от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность, есть надежда, что за ними последуют и другие, но серьезные угрозы для обеспечения равного доступа к ним существуют. Мы призываем компании открыто делиться своими технологиями и ноу-хау и отказаться от своих прав интеллектуальной собственности, чтобы мир мог производить успешные вакцины в огромных масштабах и со скоростью, необходимой для обеспечения всех защитой и возвращения мировой экономики на путь развития”, — пояснила Бьянима.

В ЮНЭЙДС считают, что в конце 2020 года мир оказался в опасной ситуации, и предстоящие месяцы также будут нелегкими, и только глобальная солидарность и общая ответственность помогут победить коронавирус, положить конец эпидемии СПИДа и гарантировать право на здоровье для всех.

Как сообщал УНН, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

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