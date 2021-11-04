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COP26: Україна отримає доступ до наукових розробок США з декарбонізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна у межах кліматичного саміту COP26 приєдналася до американської ініціативи Net Zero World і отримає доступ до наукових розробок США для пілотних проектів з декарбонізації. Про це УНН повідомили в Міненерго.

COP26: Україна отримає доступ до наукових розробок США з декарбонізації

Цитата:

"Завдяки участі в ініціативі Україна отримає доступ до розробок 17 наукових лабораторій міністерства енергетики США для можливої реалізації пілотних проєктів з декарбонізації", - повідомили у профільному міністерстві.

Деталі

Україна є рівноправним партнером ініціативи, що пропонує поглиблену співпрацю в атомній енергетиці, яка допоможе забезпечити Європу доступною енергією без викидів вуглекислого газу, вказують у Міненерго.

"Атомна генерація є базовою генерацією в Україні. У нас є 15 атомних енергоблоків, які виробляють понад 56% електроенергії в країні. Ми хочемо збільшувати потужності атомної енергетики, будувати нові блоки, розпочати програму будівництва малих модульних реакторів... Ми також націлені розвивати відновлювані джерела енергії. Наша стратегія передбачає збільшення частки відновлюваної генерації до 25%", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E

Найважливіша стратегічна ціль України в енергетиці, як вказано, – стати повноправною частиною європейської енергосистеми.

"Україна має синхронізуватись з європейською енергосистемою ENTSO-E. У нас надзвичайно потужна електромережа, розроблена для експорту великих обсягів електроенергії європейським споживачам. Синхронізація вигідна і для України, і для ЄС: вона відкриє нам доступ до великого ринку і допоможе країнам ЄС підвищити безпеку постачання", - зазначив міністр енергетики України.

Довідково

Світова ініціатива Net Zero World, підтримана найбагатшими бізнесменами-філантропами США, пропонує країнам:

  • постійний доступ до експертної допомоги від урядових технічних, дослідних та інвестиційних агентств і національних лабораторій США.
  • фінансову підтримку внутрішніх технічних установ.
  • глибоку співпрацю над технічними та інвестиційними планами та політиками, пілотними технологіями, модернізацією інфраструктури, інвестиційним партнерством, розвитком робочої сили та іншими заходами для досягнення стійкої декарбонізації енергетичної системи.

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