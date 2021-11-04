COP26: Україна отримає доступ до наукових розробок США з декарбонізації

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"Завдяки участі в ініціативі Україна отримає доступ до розробок 17 наукових лабораторій міністерства енергетики США для можливої реалізації пілотних проєктів з декарбонізації", - повідомили у профільному міністерстві.

Деталі

Україна є рівноправним партнером ініціативи, що пропонує поглиблену співпрацю в атомній енергетиці, яка допоможе забезпечити Європу доступною енергією без викидів вуглекислого газу, вказують у Міненерго.

"Атомна генерація є базовою генерацією в Україні. У нас є 15 атомних енергоблоків, які виробляють понад 56% електроенергії в країні. Ми хочемо збільшувати потужності атомної енергетики, будувати нові блоки, розпочати програму будівництва малих модульних реакторів... Ми також націлені розвивати відновлювані джерела енергії. Наша стратегія передбачає збільшення частки відновлюваної генерації до 25%", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E

Найважливіша стратегічна ціль України в енергетиці, як вказано, – стати повноправною частиною європейської енергосистеми.

"Україна має синхронізуватись з європейською енергосистемою ENTSO-E. У нас надзвичайно потужна електромережа, розроблена для експорту великих обсягів електроенергії європейським споживачам. Синхронізація вигідна і для України, і для ЄС: вона відкриє нам доступ до великого ринку і допоможе країнам ЄС підвищити безпеку постачання", - зазначив міністр енергетики України.

Довідково

Світова ініціатива Net Zero World, підтримана найбагатшими бізнесменами-філантропами США, пропонує країнам:



постійний доступ до експертної допомоги від урядових технічних, дослідних та інвестиційних агентств і національних лабораторій США.



фінансову підтримку внутрішніх технічних установ.



глибоку співпрацю над технічними та інвестиційними планами та політиками, пілотними технологіями, модернізацією інфраструктури, інвестиційним партнерством, розвитком робочої сили та іншими заходами для досягнення стійкої декарбонізації енергетичної системи.



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