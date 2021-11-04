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COP26: Украина получит доступ к научным разработкам США по декарбонизации

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украина в рамках климатического саммита COP26 присоединилась к американской инициативе Net Zero World и получит доступ к научным разработкам США для пилотных проектов по декарбонизации. Об этом УНН сообщили в Минэнерго.

COP26: Украина получит доступ к научным разработкам США по декарбонизации

Цитата:

"Благодаря участию в инициативе Украина получит доступ к разработкам 17 научных лабораторий министерства энергетики США для возможной реализации пилотных проектов по декарбонизации", - сообщили в профильном министерстве.

Детали

Украина является равноправным партнером инициативы, предлагает углубленное сотрудничество в атомной энергетике, которая поможет обеспечить Европу доступной энергией без выбросов углекислого газа, отмечают в Минэнерго.

"Атомная генерация является базовой генерацией в Украине. У нас есть 15 атомных энергоблоков, которые производят более 56% электроэнергии в стране. Мы хотим наращивать мощности атомной энергетики, строить новые блоки, начать программу строительства малых модульных реакторов. Мы также нацелены развивать возобновляемые источники энергии... Наша стратегия предусматривает увеличение доли возобновляемой генерации до 25%", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E

Важнейшая стратегическая цель Украины в энергетике, как указано, - стать полноправной частью европейской энергосистемы.

"Украина должна синхронизироваться с европейской энергосистемой ENTSO-E. У нас чрезвычайно мощная электросеть, разработанная для экспорта больших объемов электроэнергии европейским потребителям. Синхронизация выгодна и для Украины, и для ЕС: она откроет нам доступ к большому рынку и поможет странам ЕС повысить безопасность поставок", - отметил министр энергетики Украины.

Справочно

Мировая инициатива Net Zero World, поддержанная самыми богатыми бизнесменами-филантропами США, предлагает странам:

  • постоянный доступ к экспертной помощи от правительственных технических, исследовательских и инвестиционных агентств и национальных лабораторий США.
  • финансовую поддержку внутренних технических учреждений.
  • глубокое сотрудничество над техническими и инвестиционными планами и политиками, пилотными технологиями, модернизацией инфраструктуры, инвестиционным партнерством, развитием рабочей силы и другими мерами для достижения устойчивой декарбонизации энергетической системы.

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