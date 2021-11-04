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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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COP26: 190 країн та організацій зобов'язуються відмовитися від вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уряд Великої Британії заявляє, що основні споживачі вугілля, включаючи Польщу, В'єтнам та Чилі, зобов'язуються відмовитися від викопного палива відповідно до обіцянок, зроблених на кліматичному саміті COP26, пише УНН з посиланням на BBC.

COP26: 190 країн та організацій зобов'язуються відмовитися від вугілля

Деталі

Велика Британія повідомила, що 190 країн та організацій пообіцяли відмовитися від вугілля. Але деякі з найбільших у світі країн, що залежать від вугілля, включаючи Австралію, Індію, Китай та США, не підписалися під цим зобов'язанням.

Сторони, які підписали угоду, зобов'язалися припинити всі інвестиції у нову вугільну генерацію всередині країни та за кордоном.

Вони також погодилися відмовитися від вугільної енергетики у 2030-х роках для великих економік та у 2040-х роках для бідніших країн, повідомила Велика Британія.

"Кінець вугілля не за горами. Світ рухається у правильному напрямку, готовий вирішити долю вугілля та скористатися екологічними та економічними перевагами побудови майбутнього, заснованого на чистій енергії", - сказав міністр у справах бізнесу та енергетики Великої Британії Квасі Квартенг.

Під заявою підписалися понад 40 країн. За заявою Великої Британії, Польща, В'єтнам та Чилі були серед 18 країн, які погодилися відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та уперше не інвестувати в них.

Але бізнес-секретар британського тіньового кабінету Ед Мілібенд сказав, що існують "явні прогалини" з боку Китаю та інших великих емітентів, які не взяли на себе зобов’язання припинити збільшення видобутку вугілля всередині країни. Він також зазначив, що за поетапною відмовою від нафти та газу нічого не було.

Додамо

Вугілля – найбільший фактор зміни клімату, відзначає видання. Попри те, що в усьому світі було досягнуто прогресу у скороченні споживання вугілля, у 2019 році воно все ще виробляло близько 37% світової електроенергії.

Такі країни, як Південна Африка, Польща та Індія, потребуватимуть великих інвестицій, щоб зробити свої енергетичні сектори чистішими.

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