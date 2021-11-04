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COP26:190 стран и организаций обязуются отказаться от угля

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правительство Великобритании заявляет, что основные потребители угля, включая Польшу, Вьетнам и Чили, обязуются отказаться от ископаемого топлива согласно обещаниям, сделанным на климатическом саммите COP26, пишет УНН со ссылкой на BBC.

COP26:190 стран и организаций обязуются отказаться от угля

Детали

Великобритания сообщила, что 190 стран и организаций пообещали отказаться от угля. Но некоторые из крупнейших в мире стран, которые зависят от угля, включая Австралию, Индию, Китай и США, не подписались под этим обязательством.

Стороны, подписавшие соглашение, обязались прекратить все инвестиции в новую угольную генерацию внутри страны и за рубежом.

Они также согласились отказаться от угольной энергетики в 2030-х годах для крупных экономик и в 2040-х годах для более бедных стран, сообщила Великобритания.

"Конец угля не за горами. Мир движется в правильном направлении, готов решить судьбу угля и воспользоваться экологическими и экономическими преимуществами построения будущего, основанного на чистой энергии", - сказал министр по делам бизнеса и энергетики Великобритании Квази Квартенг.

Под заявлением подписались более 40 стран. По заявлению Великобритании, Польша, Вьетнам и Чили были среди 18 стран, которые согласились отказаться от строительства новых угольных электростанций и впервые не инвестировать в них.

Но бизнес-секретарь британского теневого кабинета Эд Милибэнд сказал, что существуют "явные пробелы" со стороны Китая и других крупных эмитентов, которые не взяли на себя обязательства прекратить увеличение добычи угля внутри страны. Он также отметил, что за поэтапным отказом от нефти и газа ничего не было.

Добавим

Уголь - самый большой фактор изменения климата, отмечает издание. Несмотря на то, что во всем мире был достигнут прогресс в сокращении потребления угля, в 2019 году он все еще производил около 37% мировой электроэнергии.

Такие страны, как Южная Африка, Польша и Индия, потребуют больших инвестиций, чтобы сделать свои энергетические секторы чище.

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