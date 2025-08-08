У САП наголосили, що чинний Президент не є суб'єктом розслідувань антикорупційних органів

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Ексклюзив
09:44 • 8838 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10220 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9560 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15685 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13481 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32585 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40136 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27927 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89397 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62775 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Популярнi новини
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 27297 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 18312 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 18527 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 19938 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 17568 перегляди
Публікації
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 15691 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 18311 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 32587 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 40138 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89399 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Чернишов Олексій Михайлович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 130490 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 147204 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 155062 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 145489 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 155360 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

У САП наголосили, що чинний Президент не є суб'єктом розслідувань антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 972 перегляди

САП розслідує справи лише щодо колишніх президентів України. Це прописано в Кримінально-процесуальному кодексі, заявив керівник САП Олександр Клименко.

У САП наголосили, що чинний Президент не є суб'єктом розслідувань антикорупційних органів

Діючий Президент України не є суб'єктом розслідувань антикорупційних органів. САП проводить розслідування лише щодо колишніх президентів. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

На запитання, чи є інформація щодо можливої корупції вищих посадових осіб, в першу чергу Президента, голови уряду, урядовців, спікера ВР і керівника Офісу Президента, Клименко відповів:

Розслідування, які в нас в роботі, ми ніколи не коментуємо. Ми вже коментуємо той результат, який є. Щодо Президента, то діючий Президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ

Клименко зазначив, що це прописано в Кримінально процесуальному кодексі.

Ми розслідуємо (справи - ред.) лише щодо колишніх президентів

- додав Клименко. 

Директор НАБУ Семен Кривонос нагадав, що проросійські Telegram-канали почали в розпал кризи щодо САП та НАБУ розповсюджувати неправдиву інформацію щодо причетності прем'єр-міністра, керівника Офісу Президента до якихось корупційних справ.

Ми відразу це спростували, наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Це як раз той приклад проросійського впливу, який був прокомунікований

- підкреслив Кривонос.  

НАБУ проситиме опублікувати всі матеріали щодо причетності двох детективів до співпраці з рф08.08.25, 11:40 • 1558 переглядiв

Анна Мурашко

Політика
Національне антикорупційне бюро України
Україна