У САП наголосили, що чинний Президент не є суб'єктом розслідувань антикорупційних органів

Діючий Президент України не є суб'єктом розслідувань антикорупційних органів. САП проводить розслідування лише щодо колишніх президентів. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

На запитання, чи є інформація щодо можливої корупції вищих посадових осіб, в першу чергу Президента, голови уряду, урядовців, спікера ВР і керівника Офісу Президента, Клименко відповів:

Розслідування, які в нас в роботі, ми ніколи не коментуємо. Ми вже коментуємо той результат, який є. Щодо Президента, то діючий Президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ

Клименко зазначив, що це прописано в Кримінально процесуальному кодексі.

Директор НАБУ Семен Кривонос нагадав, що проросійські Telegram-канали почали в розпал кризи щодо САП та НАБУ розповсюджувати неправдиву інформацію щодо причетності прем'єр-міністра, керівника Офісу Президента до якихось корупційних справ.

Ми відразу це спростували, наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Це як раз той приклад проросійського впливу, який був прокомунікований