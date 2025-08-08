В САП подчеркнули, что действующий Президент не является субъектом расследований антикоррупционных органов

Действующий Президент Украины не является субъектом расследований антикоррупционных органов. САП проводит расследования только в отношении бывших президентов. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

На вопрос, есть ли информация о возможной коррупции высших должностных лиц, в первую очередь Президента, главы правительства, чиновников, спикера ВР и руководителя Офиса Президента, Клименко ответил:

Расследования, которые у нас в работе, мы никогда не комментируем. Мы уже комментируем тот результат, который есть. Что касается Президента, то действующий Президент не является субъектом расследований НАБУ