В САП подчеркнули, что действующий Президент не является субъектом расследований антикоррупционных органов
Киев • УНН
САП расследует дела только в отношении бывших президентов Украины. Это прописано в Уголовно-процессуальном кодексе, заявил руководитель САП Александр Клименко.
Действующий Президент Украины не является субъектом расследований антикоррупционных органов. САП проводит расследования только в отношении бывших президентов. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.
На вопрос, есть ли информация о возможной коррупции высших должностных лиц, в первую очередь Президента, главы правительства, чиновников, спикера ВР и руководителя Офиса Президента, Клименко ответил:
Расследования, которые у нас в работе, мы никогда не комментируем. Мы уже комментируем тот результат, который есть. Что касается Президента, то действующий Президент не является субъектом расследований НАБУ
Клименко отметил, что это прописано в Уголовно-процессуальном кодексе.
Мы расследуем (дела - ред.) только в отношении бывших президентов
Директор НАБУ Семен Кривонос напомнил, что пророссийские Telegram-каналы начали в разгар кризиса относительно САП и НАБУ распространять ложную информацию о причастности премьер-министра, руководителя Офиса Президента к каким-то коррупционным делам.
Мы сразу это опровергли, подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Это как раз тот пример пророссийского влияния, который был прокоммуницирован
