Чи залишиться застосунок "Мрія" безкоштовним – Федоров відповів

Освітній застосунок "Мрія" буде залишатися безкоштовним. До "Мрії" наразі долучились вже понад 2 тис. шкіл, планується, що до кінця цього року буде 2,5-3 тис. шкіл. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

Федоров прокоментував, чи збережеться "Мрія" безкоштовною й, чи розглядають варіант зробити якісь сервіси платними.

Ми не розглядаємо жодних функцій платних для батьків, дітей та вчителів, тобто "Мрія" буде безкоштовна - сказав Федоров.

Також він нагадав, що у застосунку "Мрія" з 1 жовтня запустять бета-тестування внутрішньої валюти для українських школярів.

З 1 жовтня ми запускаємо цифрову валюту в "Мрії", яка буде називатися "мрійки". Кожного дня дітям будуть приходити квізи різні - питання по тим темам за якими вони навчаються й на які вони будуть швидко відповідати, як на тести й за це заробляти електронні "мрійки". Також, якщо є, наприклад, фокусні предмети в "Мрії", то батьки обирають фокусні предмети, тому що батьки за всіма предметами не можуть слідкувати системно, тому вони фокусуються на тих предметах, які вважають найголовнішими. За прогрес в цих предметах діти також будуть отримувати цю електронну валюту. Потім вони зможуть її обмінювати на різні іграшки, або похід в кіно, в залежності від регіону - розповів Федоров.

Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що завдання виміряти, як збільшиться залученість дітей в навчальний процес.

Наше завдання зробити, це не просто заради хайпу, або просто, тому що, це цікаво. Ми хочемо чітко виміряти, як залученість дітей в навчальний процес збільшиться. Найголовніше за чим полюють всі бренди, соціальні платформи – це увага. Всі атакують нашу увагу, всі хочуть забрати нашу увагу. Тому наша задача переключити увагу з TikTok або іншої соціальної мережі на навчальний процес, а щоб конкурувати з TikTok потрібно бути яскравим, використовувати сучасні підходи - зазначив Федоров.

Окрім того, він повідомив, що в "Мрії" зараз понад 2 тис. шкіл, які вже приєдналися.

"До кінця цього року думаю, що реалістично буде 2,5-3 тис. шкіл. В наступному році думаю буде йти мова про 6 тис.", - сказав Федоров.

Довідково

"Мрія" – державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.

Доповнення

До державної освітньої екосистеми "Мрія" долучилися понад дві тисячі шкіл з 24 областей України. Загалом застосунок охопив близько мільйона учасників та учасниць навчального процесу і продовжує розширюватись