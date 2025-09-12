Чи залишиться застосунок "Мрія" безкоштовним – Федоров відповів

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 15501 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 32891 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 45080 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 27453 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 23898 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 31693 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 16550 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17241 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15113 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14976 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.1м/с
53%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 8710 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 11696 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 11236 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 11402 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 4642 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 45182 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 31766 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 46181 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 57006 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 117504 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 17953 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 46269 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 28319 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 35897 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 101055 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Чи залишиться застосунок "Мрія" безкоштовним – Федоров відповів

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Освітній застосунок "Мрія" залишатиметься безкоштовним для всіх користувачів, а з 1 жовтня у ньому запустять бета-тестування внутрішньої валюти "мрійки" для школярів. До кінця року до "Мрії" планують залучити 2,5-3 тис. шкіл, зараз їх понад 2 тис.

Чи залишиться застосунок "Мрія" безкоштовним – Федоров відповів

Освітній застосунок "Мрія" буде залишатися безкоштовним. До "Мрії" наразі долучились вже понад 2 тис. шкіл, планується, що до кінця цього року буде 2,5-3 тис. шкіл. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

Федоров прокоментував, чи збережеться "Мрія" безкоштовною й, чи розглядають варіант зробити якісь сервіси платними.

Ми не розглядаємо жодних функцій платних для батьків, дітей та вчителів, тобто "Мрія" буде безкоштовна

- сказав Федоров.

Також він нагадав, що у застосунку "Мрія" з 1 жовтня запустять бета-тестування внутрішньої валюти для українських школярів.

З 1 жовтня ми запускаємо цифрову валюту в "Мрії", яка буде називатися "мрійки". Кожного дня дітям будуть приходити квізи різні - питання по тим темам за якими вони навчаються й на які вони будуть швидко відповідати, як на тести й за це заробляти електронні "мрійки". Також, якщо є, наприклад, фокусні предмети в "Мрії", то батьки обирають фокусні предмети, тому що батьки за всіма предметами не можуть слідкувати системно, тому вони фокусуються на тих предметах, які вважають найголовнішими. За прогрес в цих предметах діти також будуть отримувати цю електронну валюту. Потім вони зможуть її обмінювати на різні іграшки, або похід в кіно, в залежності від регіону

- розповів Федоров.

Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що завдання виміряти, як збільшиться залученість дітей в навчальний процес.

Наше завдання зробити,  це не просто заради хайпу, або просто, тому що, це цікаво. Ми хочемо чітко виміряти, як залученість дітей в навчальний процес збільшиться. Найголовніше за чим полюють всі бренди, соціальні платформи  – це увага. Всі атакують нашу увагу, всі хочуть забрати нашу увагу. Тому наша задача переключити увагу з TikTok або іншої соціальної мережі на навчальний процес, а щоб конкурувати з TikTok потрібно бути яскравим, використовувати сучасні підходи

- зазначив Федоров.

Освітній додаток "Мрія" планують закріпити в законодавстві11.08.25, 12:27 • 4009 переглядiв

Окрім того, він повідомив, що в "Мрії" зараз понад 2 тис. шкіл, які вже приєдналися.

"До кінця цього року думаю, що реалістично буде 2,5-3 тис. шкіл. В наступному році думаю буде йти мова про 6 тис.", - сказав Федоров.

Довідково

"Мрія" – державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.

Доповнення

До державної освітньої екосистеми "Мрія" долучилися понад дві тисячі шкіл з 24 областей України. Загалом застосунок охопив близько мільйона учасників та учасниць навчального процесу і продовжує розширюватись

Анна Мурашко

ТехнологіїОсвіта
Михайло Федоров
Україна