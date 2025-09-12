Останется ли приложение "Мрия" бесплатным – Федоров ответил

Образовательное приложение "Мрия" будет оставаться бесплатным. К "Мрии" сейчас присоединились уже более 2 тыс. школ, планируется, что до конца этого года будет 2,5-3 тыс. школ. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.

Федоров прокомментировал, сохранится ли "Мрия" бесплатной и рассматривают ли вариант сделать какие-то сервисы платными.

Мы не рассматриваем никаких платных функций для родителей, детей и учителей, то есть "Мрия" будет бесплатной - сказал Федоров.

Также он напомнил, что в приложении "Мрия" с 1 октября запустят бета-тестирование внутренней валюты для украинских школьников.

С 1 октября мы запускаем цифровую валюту в "Мрии", которая будет называться "мрійки". Каждый день детям будут приходить разные квизы - вопросы по тем темам, по которым они учатся, и на которые они будут быстро отвечать, как на тесты, и за это зарабатывать электронные "мрійки". Также, если есть, например, фокусные предметы в "Мрии", то родители выбирают фокусные предметы, потому что родители по всем предметам не могут следить системно, поэтому они фокусируются на тех предметах, которые считают самыми главными. За прогресс в этих предметах дети также будут получать эту электронную валюту. Потом они смогут ее обменивать на разные игрушки, или поход в кино, в зависимости от региона - рассказал Федоров.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что задача измерить, как увеличится вовлеченность детей в учебный процесс.

Наша задача сделать, это не просто ради хайпа, или просто, потому что, это интересно. Мы хотим четко измерить, как вовлеченность детей в учебный процесс увеличится. Самое главное, за чем охотятся все бренды, социальные платформы – это внимание. Все атакуют наше внимание, все хотят забрать наше внимание. Поэтому наша задача переключить внимание с TikTok или другой социальной сети на учебный процесс, а чтобы конкурировать с TikTok нужно быть ярким, использовать современные подходы - отметил Федоров.

Кроме того, он сообщил, что в "Мрии" сейчас более 2 тыс. школ, которые уже присоединились.

"До конца этого года думаю, что реалистично будет 2,5-3 тыс. школ. В следующем году думаю будет идти речь о 6 тыс.", - сказал Федоров.

Справка

"Мрия" – государственная образовательная экосистема, включающая веб-портал и мобильное приложение для учащихся, родителей и учителей. Это удобный доступ к учебным ресурсам, е-документам и коммуникациям.

Дополнение

К государственной образовательной экосистеме "Мрия" присоединились более двух тысяч школ из 24 областей Украины. В целом приложение охватило около миллиона участников и участниц учебного процесса и продолжает расширяться