Чудова робота: Сирський відреагував на збиття російського А-50
Київ • УНН
Командувач Збройних сил України похвалив Повітряні сили та Сухопутні війська за збитий російський літак А-50У над Азовським морем, що підтвердив командувач Повітряних сил Збройних сил України.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував збиття російського А-50У і зауважив, що це чудова робота Повітряних сил та ГУР, передає УНН.
"Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів - це велика честь", - написав Сирський у Telegram.
Збиття російського А-50: у розвідці повідомили деталі та показали маршрут останнього польоту23.02.24, 21:07 • 36617 переглядiв
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російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО.
Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.