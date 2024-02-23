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Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 19:19  •  13424 просмотра

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Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал сбитие российского А-50У и отметил, что это отличная работа Воздушных сил и ГУР, передает УНН.

"Минус А-50У - отличная работа Воздушных сил и ГУР. Уничтожение российских самолетов и врагов - это большая честь", - написал Сырский в Telegram.

Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета23 февраля 2024, 19:07 • 21786 просмотров

Напомним

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО.

Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
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oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
Чудова робота: Сирський відреагував на збиття російського А-50
Excellent work: Syrsky reacts to downing of Russian A-50
Новости по теме

Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета

Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.

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Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета

ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба

Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.

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ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба

НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.

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НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга

Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ

Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.

Экономика •   •  18383 просмотра
Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ

Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата

Около 20. 00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, рф, произошло падение двух летательных аппаратов.

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Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата

В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

Мэр Днепра объявил день траура 24 февраля после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки российского беспилотника, который попал в многоэтажку и предприятие в городе.

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В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.

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В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.

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"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список

Министерство финансов Украины раскритиковало FATF за то, что она не внесла россию в черный список, несмотря на доказательства нарушения ею санкций и увеличение финансовых связей с Ираном и Северной Кореей.

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В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список