Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список

Министерство финансов Украины раскритиковало FATF за то, что она не внесла россию в черный список, несмотря на доказательства нарушения ею санкций и увеличение финансовых связей с Ираном и Северной Кореей.